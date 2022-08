Ám, mielőtt a két szakvezető érkezett volna a meccs utáni beszélgetésekre, "befutott" Gergényi Bence, a zalaiak védője, aki most egy sorral előrébb futballozott - méghozzá remekül! Az, hogy rengeteget futott nem vitás, aztán adott egy gólpasszt szögletből, a labdát pedig Zoran Lesjak fejelte a kapuba. A negyedik gólt pedig Gergényi szerezte Mocsi Attila remek meglátása után, amikor egy ötvenméteres indítás után kapta a labdát.

-Nagyon kellett ez a győzelem és nagyon örülök neki - mondta láthatóan elégedetten Gergényi Bence. - Korábban inkább Bedi Bence felé nyitottak hátulrtól a felívelésekkel, de mondtam Mocsi Attilának, hogy rúgja már felém is a labdát. Nagyon jól jött, mellel magam elé tettem és sikerült gólt szereznem. Nagyon elfáradtunk, hiszen rengeteget kellett futni, de azt gondolom, hogy most jött ki az a kemény felkészülés, amit elvégeztünk. Hiszen végig bírtuk ezt a megterhelő mérkőzést, mert az volt és sikerült is megnyerni.

És akkor nézzük, miként értékeltek a szakvezetők. Elsőként a DVSC szakvezetője, Joao Janeiro következett, aki érezhetően csalódott volt:

-Ma ismét négy gólt kaptunk kettőt pontrúgásból.... Mit mondhatnék ezután, csak gratulálni tudok a ZTE együttesének. Tizenhárom kapott gól hat mérkőzésen nagyon sok és nincs győzelmünk. Ma öt védővel kezdtünk, de később hadrendet váltottunk és Dzsudzsákot is azért küldtem be, mert tudom, hogy remek játékos és remek ember, aki segíteni tud. Megkérdeztük a portugál szakvezetőtől, hogy a a második egerszegi gól volt-e ami megtörte csapatát, hiszen előtte nem sokkal egyenlítettek és feljövőben voltak.

-Nem érzem, hogy az a gól törte volna meg együttesemet - válaszolta. - Inkább a harmadik hazai találat volt az, pedig alapfilozófiám , hogy az utolsó pillanatig harcolni kell, de valahogy ez sem ment át ma a játékosok felé.

És akkor Ricardo Moniz azzal kezdte a beszélgetést, hogy...

- ... ez van, amikor nem kapunk piros lapot - amivel arra utalt a holland szakvezetőm, hogy két alkalommal is vezetett csapata, de jött a kiállítás és megváltozott számukra a játék képe. - Eddig valamennyi mérkőzésünkön vezetéshez jutottunk, itthon négy gólt lőni a hazai közönség előtt ez nagyon nagy élmény volt. Most két helyen változtattunk, Lesjak kezdett és Manzinga is, utóbbinak nem sok hiányzott, hogy gólt szerezzen, de lesről talált be. Lesjak góljáig ötven-ötven százalék volt az esély, de az a találat megváltoztatta a találkozót. Ő nagyon ért ahhoz, hogy jó pillanatokban tudjon betalálni és nagyon fontos az ilyen játékos. Most Ikoba beküldése is döntőnek bizonyult, Kecskeméten nem tudta értékesíteni a nagy helyzetét, de ma nagyon fontos gólt szerzett és örültem, hogy Gergényi Bence is megszerezte szezonbeli első gólját. Ez egy nagy győzelem nekünk az előző fordulók után és örülök, hogy büszkévé tehettük szurkolóinkat a mai napon. Azt kérdeztük a szakvezetőtől, hogy véleménye szerint ki volt csapatában a legjobb játékos ezen az estén, hiszen többen is nagyon jól futballoztak.

-Nincsenek kiemelkedő játékosaink, mindig az a döntő, hogy milyen intenzitással játszunk. Ma is ez volt a fontos, de azt gondolom, hogy Zoran Lesjak volt a legjobb, mert szükség van ilyen labdarúgókra egy csapatban. Annak viszont örültem, hogy Dzsudzsák nem kezdett, hiszen egy okos játékos, amit beállása után bizonyított is. Fontos volt ez a győzelem a csapat számára, hiszen sok pontot hagytuk elmenni a korábbiakban.