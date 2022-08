Márciustól újra Egerszegen edzhettek a Zalaco-ZÚK tagjai, az akkor a nagyközönség számára még nem látogatható új uszodában, ám az azt megelőző cirka egy évben ingázniuk kellett Zalaszentgrótra. Horváth Csaba vezetőedző az impozáns létesítményben mesélt az átmeneti állapotról és persze a tervekről is.

– Köszönjük szépen, minden rendben van – adott gyors helyzetjelentést Horváth Csaba. – Már csak apróságokat kell beszereznünk, illetve finomítanunk, de maximálisan rendben van minden, remekül tudunk dolgozni az új uszodában. A kilenc-tíz hónap alatt, amikor „albérletbe” kényszerültünk, a kisváros és a Magyar Úszószövetség biztosította, hogy Zalaszentgróton végezzük az edzéseinket, de napi szinten csak mintegy húsz versenyzőt tudtunk utaztatni. Azokat, akik az országos bajnokságokon már korábban elértek jó eredményeket. A többiek sajnoslemorzsolódtak, esetleg más sportot kezdtek el űzni. De már jönnek vissza, és ennek örülünk

Horváth Csaba megemlítette, várják az iskolaév kezdetét. Egyrészt mert ilyenkor mindig nő a létszám, másrészt pedig beindították a Zegihal Úszóiskolát. Minden este úszásoktatást tartanak, a Zalaco-ZÚK pedig megkapta a kötelező iskolai és óvodai úszásoktatás megszervezésének feladatát a városban. Emellett vállalnak felnőtt úszásoktatást, és a babaúszás is szerepel a repertoárban. Mert most már ezzel is van hol foglalkozni. De mi a helyzet a versenyzői csoportjukkal, mennyire „fogta meg” őket az átmeneti állapot?

– Sokkal rosszabbra számítottam, amikor visszatérhettünk tavasszal Egerszegre – említette Horváth Csaba. – De a napi két edzés során, illetve az új, minden igényt kielégítő környezetben úszóink szépen visszazökkentek a ritmusba. Nett Vivien és Nagy Napsugár helyet kapott a nyílt vízi ifjúsági Európa-bajnokságra utazó magyar csapatban, s a minap derült ki az is, hogy Nagy-Selmeczi Bulcsú utazik a nyílt vízi ifjúsági világbajnokságra szeptemberben, amit a Seychelle-szigeteken rendeznek meg. Hozzáteszem, a két lány számára sem sokon múlt a válogatottság. A gyermek- és a serdülőbajnokságon is szereztünk érmeket, s az ősszel lesz még medencés hosszú távú bajnokság, illetve újraindulnak a korosztályos rövid pályás bajnokságok is. Ezeken szeretnénk még jó eredményekkel előrukkolni. A versenyzői mag szerencsére megmaradt, közöttük korosztályos válogatottak vannak. A létszámot idővel szeretnénk kétszáz fő körülire bővíteni, a versenyzői csoportot pedig nyolcvan-száz főre duzzasztani.

Csak emlékeztetőül: Egerszegről korábban került már ki olimpikon is, hiszen a ZÚK hátúszója, Szekeres Dorina ott lehetett a 2012-es londoni játékokon. A közelmúltban pedig Betlehem Dávid ért el remek eredményeket még egerszegi versenyzőként a korosztályos nyílt vízi kontinens- és világversenyeken. Őt ma már az egész ország ismerheti. A 18 esztendős tehetség másfél éve a veszprémi Balaton Úszó Klubhoz igazolt, és az idei budapesti világbajnokságon robbant be a felnőttek közé: 10 kilométeren ötödikként ért célba, a nyílt vízi váltóval pedig vb-ezüstérmes lett. Az ő példáját is megemlítette Horváth Csaba, akitől azt kérdeztük, a nyílt vízi, illetve a hos - szú távú számok lehetnek-e a ZÚK specialitásai.

– Nem tesszük kötelezővé senkinek, hogy ezekben a számokban induljon, de ez is egy lehetőség, s aki élni szeretne vele, annak megadjuk az esélyt – mondta. – Ezekben a számokban 14-15 éves kortól lehet indulni, jó motivációs lehetőség mindenkinek. A medencés számokra is felkészítjük sportolóinkat, és azokban szintén szép eredményeink vannak. Betlehem Dávid sikerei minket is büszkeséggel töltenek el, a gyerekeink számára pedig ő jó példa. Innen indulva is el lehet jutni a világszintre, ráadásul Dávid még nem is készülhetett ilyen remek körülmények között, amikor nálunk versenyzett. Az új uszoda megépültével, azt hiszem, minden adott, hogy eredményesen tudjunk dolgozni. Természetesen nagy hálával tartozunk névadó szponzorunknak, a Zalaco Zrt.-nek, Zalaegerszeg városának és a szülőknek, hogy kitartottak mellettünk a nehéz időkben.