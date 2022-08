A rajt előtt Józsi Györgyöt, a Magyar Labdarúgó Szövetség Zala Megyei Igazgatóságának első emberét először a csapatok számáról kérdeztük. Korábban úgy volt, hogy a Z-Net Telekom Becsehely az első osztály tagja lesz, ám ők jelezték: nem tudják vállalni a magasabb osztályban való indulást. Ez vajon mennyiben írta át az elképzeléseket?

– Semennyiben, hiszen ez csak B-terv volt – reagált Józsi György. – Szerettük volna a feltöltéssel 14 csapatossá tenni az első osztályt, ám azóta már megvolt a ligaértekezlet, elkészítettük a sorsolást tizenhárom gárdával, a Becsehely pedig marad a másodosztályban, amely így 14 csapattal rajtol el.

A rajttal kapcsolatban megtudtuk: a Zala Megyei Kupa 1. fordulóját – melyben még csak a harmadosztályú együttesek vesznek részt – egy héttel el kellett halasztani, így ezt is az előttünk álló hétvégén rendezik meg. Ennek oka, hogy több csapat sem tudta elkészíttetni az eredeti határidőig a sportorvosi igazolásait. Józsi György természetesen ismeri a problémát, ami nem zalai sajátosság, hanem országos.

Józsi György: Azt gondolom, erősebb lesz a pontvadászat, mint a korábbiak Fotó: ZH-Archívum

– Mindez érintheti az élvonal első fordulóját is, ugyanis a Gyenesdiás jelezte, hogy az előjegyzett orvosi vizsgálatuk időpontját visszamondták, és ha a hétvége előtt nem sikerül elkészíteni az igazolásokat, akkor halasztást kérnek – folytatta Józsi György. – Ez megoldatlan probléma az amatőr labdarúgásban, hiszen kevés a sportorvos és sok a játékos. A Magyar Labdarúgó Szövetségben is tudnak erről, de mi is folyamatosan jelezzük feléjük.

A rajt előtt arról is kérdeztük a megyei igazgatót, milyen bajnokságra számít.

– Azt gondolom, erősebb lesz a pontvadászat, mint a korábbiak – vélekedett. – Az erőviszonyok kiegyenlítettek, viszont még kérdéses, hogy a két andráshidai együttes miként tud megegyezni egymással. A Magyar Labdarúgó Szövetség szeptember 30-ig adott haladékot nekik: ha meg akarják tartani körzetközponti besorolásukat, egyesülniük kell. Ha ez nem történik meg, az nem érinti a működésüket (vagyis maradnak önálló szervezetek) és a bajnoki szereplésüket sem befolyásolja.

Csak, hogy érthető legyen, mi áll a háttérben, röviden: az MLSZ a futballfejlesztési programján belül megfogalmazott Magyar Labdarúgás Stratégiájában a kiemelt akadémiák után a tehetségközpontok jönnek (Zalában ilyen a ZTE FC), alattuk pedig a körzetközpontok vannak. Megyénkben négy ilyen működik: az FC Nagykanizsa, a Hévíz SK, illetve az Andráshida TE és az Andráshida SC rendelkezik a besorolással. Az MLSZ elnöksége július 22-én ezt a határozatot hozta: „Az MLSZ Elnökség 2022. július 1-től kezdődő hatállyal 2022. szeptember 30-ig meghosszabbította az Andráshida SC és az Andráshida TE Körzetközponti besorolását. Ezen időszak alatt mindkét sportszervezet kizárólag az MLSZ által folyósított normatív támogatás időarányosan járó részének felére jogosult. Amennyiben a két sportszervezet 2022. szeptember 30-ig nem egyesül, úgy 2022. október 1-i hatállyal körzetközponti státuszukat elveszítik. Az egyesülés megvalósulásáig mindkét sportszervezet köteles a körzetközponti feladatait maradéktalanul ellátni.”