A ZTE FC II.-ről van szó, mely vasárnap 11 órai kezdettel a VLS Veszprémet fogadja.

– Ellenfelünket a csoport egyik legütőképesebb csapatának tartom – szögezte le Koller Zoltán, a kék-fehérek mestere. – Szervezett, kiegyensúlyozott futballt játszanak, jó elegyet alkotnak náluk az idősebb és fiatalabb labdarúgók, nem véletlen, hogy két meccs után hat ponttal és kapott gól nélkül állnak a tabellán. Nálunk a rutint képviselő Dóczi Krisztián Kanizsán szerzett sérülése miatt ezúttal vélhetően hiányozni fog, de igyekszünk a megyei rangadó megnyerésével kapott lendületet átvinni az újabb találkozónkra.

A fordulót vasárnap (19 óra) a Technoroll Teskánd KSE kaposvári fellépése zárja.

– Nekünk még minden új ebben az osztályban, most például stadionban és villanyfény mellett fogunk játszani – említette az edző, Pergel Attila. – Remélem, ezek a körülmények inkább majd feldobják a csapatot, mert olyan teljesítményt akarunk nyújtani, amivel feledtetjük a múlt heti Magyar Kupa-fiaskót. Szabó Martin továbbra is sérült, de távollétében is mindent megteszünk, hogy a hazaiak kemény védelmét feltörjük.

Az FC Nagykanizsának ez sikerült, hisz a csapat az első fordulóban győzött a somogyi megyeszékhelyen – utána viszont jött a ZTE II. elleni hazai vereség. Gombos Zsolt együttese vasárnap 17.30-as kezdéssel a szintén 3 ponttal rendelkező Budaörs vendégeként próbálhat javítani.