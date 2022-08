A hat kvalifikációs viadal után az ob döntőjébe jutott 12 férfi- és 12 női csapat három napon át vívta egymással ádáz csatáit Vonyarcon. A küzdelem hevességét jól jellemzi, hogy a mérkőzéseket gyakran csak szétlövés döntötte el.

A hölgyeknél például az OVB Beach Girls ilyen ráadás után bizonyult jobbnak a döntőben a TT Sport Multichem Szentendrei Női Kézilabda Klub együttesénél. Férfiaknál a Beach Stars két magabiztos félidőben győzte le 2-0-ra a Salgótarjáni Strandépítőket. Az ezüstéremnek is méltán örülhettek a nógrádiak, mivel a fináléba vezető útjuk során a negyeddöntőben a nagy esélyes Hír-Sat BHC-t kellett legyőzniük. A keszthelyiek így a bronzéremért küzdhettek, és ezen a mérkőzésen a Squadra Buda csapatát verték 2-0-ra.

– Pár év szünet után, tavaly tértünk vissza egy kvalifikációs tornával Zalába – mondta a helyszínen Horváth Gabriella, a kézilabda-szövetség főtitkára. – Látjuk, hogy a csapatok nagyon szeretik ezt a strandot és mindenki nagyon jól érezte magát Vonyarcvashegyen. Én személy szerint is sok kedves emléket őrzök a régi döntőkről, amikor még játékosként vettem itt részt a versenyeken. Idén is nagyon színvonalas versenyt láthattak a strand vendégei. Ezért még inkább örülünk a tavaly újraindult együttműködésnek Vonyarcvasheggyel és bízunk benne, hogy ezt folytatni tudjuk, hiszen remek helyszínnek bizonyult a Lidó Strand.

– Nagyon elégedettek voltunk mi is és a rendezők is a három pályánkkal, ahol villanyfényes mérkőzést is tudnak játszani a csapatok – fogalmazott Pali Róbert, a település polgármestere. – A kiegészítő programjaink is nagy figyelmet kaptak. Ezen a hétvégén tartjuk a 40 halász emléknapokat, így tudtunk a versenyzőknek és kísérőiknek is olyan kiegészítő programokat biztosítani, amiknek köszönhetően jól érezték magukat a régiónkban. Az érdeklődést látva bővítjük a lelátónkat és egy-két infrastrukturális beruházást hajtunk még végre.

Pitz András, a Magyar Kézilabda-szövetség operatív igazgatóhelyettese is dicsérte a helyszínt:

– Nagy öröm számunkra, hogy újra itt lehettünk, hiszen fantasztikus a helyszín, az országos bajnokság döntője pedig a Balaton-partján van a legjobb helyen. A kvalifikációs mérkőzésekhez képest az országos döntő mindig magasabb szintet képvisel. A csapatok jóval felkészültebb állapotban érkeznek ide, jó mérkőzéseket láthattunk.

A folytatásról beszélt Varga Sándor, a megyei kézilabda-szövetség tiszteletbeli elnöke, aki elmondta: sokat dolgozott a vezetőség a versenyért. Sajnos az elmúlt években a világjárvány a kézilabdázók életét is megnehezítette, ezért is maradtak el nagy viadalok.