A női sportpisztolyos számban Major Veronika, a BEFAG Keszthelyi Erdész LK kiválósága győzött a 25 méteres számban. A Balaton-partiak lövője az alapversenyben is az élen zárt 584 körös teljesítménnyel, hogy aztán 29 találattal nyerje az éremcsatát. A második helyen Csonka Zsófia (PSN Zrt.) végzett 25-tel, Sike Renáta (BHSE) lett a harmadik. Major Veronika részéről következett egy olyan szám, amiben eddig nem nagyon indult. A 25 méter standardpisztoly versenyszámban férfiak és nők együtt versenyeztek. Az első helyen Major Veronika végzett 571 körrel, második lett Sike Renáta (BHSE) 558, harmadik Csonka Zsófia (PSN Zrt.) 557 körrel, vagyis a dobogón csak hölgyek álltak.

A ZTE SK győztes pisztolyosai (balról): Marton Péter, Pintér Ernő Tibor és Németh Ferenc

A férfiaknál a 25 m standard pisztoly felnőtt versenyszámban a ZTE SK tagjai közül senki nem jutott be a döntőbe, azonban a Pintér Ernő Tibor, Németh Ferenc, Marton Péter összeállítású együttes az előkelő negyedik helyen végzett.

A 25 m központi gyújtású pisztolyosoknál viszont már zalai érmet hozott az egyéni verseny, ugyanis Szabó Béla, a PLE Zalaegerszeg rutinos versenyzője 551 körrel bronzérmet szerzett ebben a számban. Csapatban aztán még nagyobb sikert ért el a ZTE SK együttese. A Pintér Ernő Tibor, Németh Ferenc és Marton Péter által alkotott együttesük a legjobbnak bizonyult, így országos bajnoki címet szerzett. Ugyanebben az összeállításban a 25 méteres sportpisztolyos számban a ZTE SK együttese az 5. helyen zárt.

Somogyi Péter: bajnoki cím csapatban, 3. helyezés a válogatón

Forrás: Tumbász Hédi

Következzenek a puskások, hiszen ebben a szakágban is születtek szép zalai sikerek. Az 50 m puska három testhelyzetű számban Somogyi Péter (ZTE SK ) 575 körrel lett hatodik, a ZTE SK csapatban (Somogyi Péter, Varga Botond, Szabó Marcell) a 4. helyen végzett.

A junioroknál a ZTE SK fiataljai is jeleskedtek. A 50 m puska versenyszámban a Varga Botond, Szabó Marcell, Kálmán Bálint összeállítású csapat ezüstérmet szerzett, és ugyanők, ugyanebben az összeállításban a három testhelyzetű 50 m-es számban országos bajnoki címet ünnepelhettek.

Major Veronika: két elsőség az ob-n, egy a válogatón

Forrás: Szekeres Péter

És volt mit ünnepelni a PSLE Nagykanizsa egyesületénél is. Borsos Eszter a junior korosztályban a fekvő helyzetből leadott 60 lövéses kategóriában 610 körös teljesítménnyel az ezüstéremig jutott.

A boldog Borsos Eszter

Ugyancsak a Fehér úti létesítményben tartották a 10 méteres számok harmadik Európa-bajnoki és világbajnoki válogatóját. A női légpisztolyosoknál ebben a számban is Major Veronika bizonyult a legjobbnak, aki az alapversenyben 572 kört lőtt, majd a döntőben is a legjobbnak bizonyult. A légpuskásoknál is megrendezték a válogatót, amiben szintén volt zalai érdekeltség. A győzelmet Pekler Zalán (Komárom VSE) szerezte meg, azonban a döntőbe két egerszegi lövész, mindketten a ZTE SK tagjai, is bekerült. Somogyi Péter (624,3 kör) a negyedik, míg a még csak ifjúsági korú Kálmán Bálint (621) a hetedik helyen. A döntőben Somogyi Péter a harmadik helyen zárt, míg Kálmán Bálint hetedik lett.