- Két felnőtt csapat, valamint 5-19 év közötti gyermekek kezdték az idei szezont egyesületünknél, összesen kb. 140 fő. Amit látunk minden augusztus végén - és amire büszkék is vagyunk –, hogy minimális a lemorzsolódás a srácok körében – mondta el érdeklődésünkre Kocsis Sándor, az egyesület elnöke.

Nagy reményeket fűznek saját nevelésű „gyermekeikhez”

- Az a csapat, amellyel a legelején kezdtük a futballt, szuper baráti társaság volt, de sajnos be kell látnunk, kezdünk kiöregedni, hiszen a többség 40 év körül mozog. Így a fókusz átalakult, ma már teljesen új feladataink vannak: a gyerekek jövőjének építésén dolgozunk.

A gyerekek minden évben szuper hangulatú edzőtáborban vesznek részt.

- A még kisgyermekként nálunk kezdett fiúk most léptek az U19 korosztályba; mondhatjuk, hogy ők saját nevelésű gyerekeink, és nagyon sok reményt – és egyben elvárásokat is – fűzünk hozzájuk. Számomra hatalmas öröm, ha később őket - és majd a kisebbeket is - a felnőttek között láthatjuk majd a pályán.

Nagy hangsúlyt fektetnek a kapusedzésekre is.

Az eredményeken túl sokkal fontosabb dolgok is vannak

- Ami számunkra fontos, hogy ne legyünk úgymond versenyistálló; próbálunk aközött lavírozni, hogy szülessenek szép eredmények, de fontosabb, hogy legyen lehetősége játszani mindenkinek. Bár fix számú játékos lehet csak a pályán és ezért ez sohasem lesz teljesen tökéletes, de azon dolgozunk, hogy ezt mindig a lehető legjobban megoldjuk, megvalósítsuk.

Bócz Lajos kiemelt figyelmet fordít az edzések során a taktikai feladatokra is.

- Tavaly ezüstérmes lett az U16, előtte évben aranyérmes az U14, a terembajnokságban és a Bozsik-tornákon is jól szerepelnek a gyerekek; a kezdeti sok kapott gólból mára sok rúgott gól lett, a fiataloknak pedig van sikerélményünk, ami doppingolja őket a munkára, így szívesen jönnek. A felkészülések vagy a pálya működése kapcsán pedig nagyon hálásak vagyunk támogatóinknak, kiemeltképp a szülőknek és Zalaegerszeg Megyei Jogú Városnak, segítségük sokat jelent az utánpótláscsapat megfelelő felkészítésében - mondta az egyesület elnöke.