Zalaszentmihály–Deák-Gizmó Murakeresztúr 0–2 (0–0)

Zalaszentmihály. Jv.: Varga P.

Zalaszentmihály: Sebestyén L. – Csilits, Horváth D., Soós M., Varga P. (Szabó B.), Biczó (Koczfán), Sebestyén B., Soós B., Soós G. (Szigeti), Janda M., Tricsli. Játékos-edző: Biczó Attila.

Murakeresztúr: Gerencsér – Békefi, Kránicz (Dezső), Boros (Németh D.), Varga D., Bekő (Szalai), Szabó I., Szilveszter, Rácz, Orbán, Gyuranecz. Edző: Visnovics László.

Egy jó iramú, küzdelmes mérkőzésen mindkét csapat helyzeteket tudott kialakítani, de ezeket az első félidőben egyik oldalon sem sikerült gólra váltani. második játékrészben ugyanúgy folytatódott a találkozó, helyzetek adódtak mindkét csapat előtt, amiből a Murakeresztúrnak kettőt sikerült gólra váltani, így elvitték a három pontot a Zalaszentmihály otthonából.

Gólszerzők: Boros, Orbán.

Jók: Varga P., Tricsli, Soós M., ill. az egész csapat.

Kiállítva: Soós B. (76.), Horváth D. (80.), ill. Németh D. (87.).

U19: Zalaszentmihály–Murakeresztúr 3–2.

Windoor-Páterdomb–Zalaware-Botfa 2–2 (2–0)

Zalaegerszeg. Jv.: Vass Zs.

Páterdomb: Lóránt – Németh Ba., Németh Be., Bedő, Gyenese R. (Balázs), Csikós, Vincze, Száraz, Boronyák (Pánczél), Csurgai D., Gyenese T. Edző: Horváth András.

Botfa: Szilasi – Sziráki, Bangó, Jankovics, Zelkó, Sóska, Kultsár (Simon), Horváth G., Kosaras (Olasz), Szabó Z., Kecskés. Edző: Nagy Péter.

A hazai együttes egy győztes mérkőzést engedett ki a kezéből. Egy jó erőből álló Botfa fel tudott állni 2-0 után is, végül döntetlenre hozták a meccset.

Gólszerzők: Gyenese R., Kecskés (öngól), ill. Kosaras, Száraz (öngól).

Jók: Németh Be., Németh Ba., ill. Szilasi és az egész csapat.

U19: Páterdomb–Botfa 4–3.

Cserszegtomaj–Bak 5–1 (4–0)

Cserszegtomaj. Jv.: Vizi I.

Cserszegtomaj: Emecz – Lénárd, Kovács I. (dr. Belák Máté), Heberling, Fekete B. (Török), Kovács Ri., dr. Belák Márk, Németh Sz., Kovács Ro., Vass, Fekete A. Játékos-edző: Németh Szabolcs.

Bak: Horváth Gy. – Baksa, Tóth T., Bohár, Pálfi, Kolompár, Gubinecz, Ujvári, Horváth A. (Balatoni), Patona, Karakai. Edző: Eszter Róbert.

Első félidei magabiztos játékának köszönhetően a hazai csapat megérdemelten nyerte meg a találkozót.

Gólszerzők: Kovács Ri. (2, egyet 11-esből), Lénárd, Fekete A., Németh Sz., ill. Ujvári.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

U19: Cserszegtomaj–Bak 5–1.

Zalaszentiván–Letenye 7–0 (1–0)

Zalaszentiván. Jv.: Farsang B.

Zalaszentiván: Göncz – Rumi Ro., Bogdán, Rumi Ró., Németh A., Kiss B. (Rinkó), Koronczi (Leposa), Thuróczi, Tóth B., Tóth M., Udvardi. Edző: Simon Károly.

Letenye: Gazdag – Vittman, Tóth D., Móricz, Biró, Szilágyi, Szente, Papp D., Stropka, Kanizsai (Balazsin), Ernszt (Farsang). Edző: Farsang Zoltán.

Sportszerű mérkőzésen, kiváló játékvezetés mellett az első félidő kiegyenlített játéka közben a hazaiak megszerezték a vezetést. Fordulás után a feljavuló zalaszentivániak kihasználták a kitámadó vendégcsapat hibáit, és sorozatban dolgozták ki helyzeteiket, lőtték góljaikat, így magabiztosan nyerték meg a találkozót.

Gólszerzők: Tóth M. (2), Tóth B. (2), Rumi Ró., Kiss B., Németh A.

Jók: Rumi Ro. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

U19: Zalaszentiván–Letenye 1–0.

Keszthelyi Haladás–Sportklub Gutorfölde 0–4 (0–2)

Keszthely. Jv.: Kubicsek M.

Keszthely: Pintér Á. – Kocsis, Hudop, Pas, Lázár A., Horváth G., Lajtai, Fábián (Zsohár), Molnár Cs. (Bauernfeind), Soós, Pintér T. (Nagy-Balázs). Edző: Horváth Gábor.

Gutorfölde: Gombos – Józsa M., Bodó, Jandó (Bátorfi), Tuboly, Jakab, Szabó B., Bujtor (Mészáros), Józsa R., Soós (Horváth D.), Millei (Mikó). Edző: Varga Róbert.

A frissebbnek tűnő vendégcsapat megérdemelt győzelmet aratott az enerváltan játszó hazaiakkal szemben.

Gólszerzők: Millei (3), Jakab.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Kiállítva: Bodó (63., Gutorfölde).

U19: Keszthely–Gutorfölde 2–1.

ADA Nova–Kertigepvilag.hu Böde 0–1 (0–0)

Nova. Jv.: Földszin A.

Nova: Lendvai – Varga D. (Simon), Nunkovics, Szili, Varga T., Pesti, Szekeres, Nagy G., Hajdu, Horváth Ti., Horváth Ta.

Böde: Kovács Á. – Kiss M., Éder T., Odonics, Lepár, Flander, Nagy P., Éder G., Szerdahelyi (Kósa), Sebők, Turi. Edző: Kósa László.

A találkozó Kovács István emlékére gyászszünettel kezdődött, aki a novai csapat egyik legfőbb szurkolójaként emblematikus alakja volt az utóbbi csaknem egy évtized mérkőzéseinek. A Novai Sportegyesület vezetősége és összes játékosa osztozik a család gyászában. A hazaiak ritka gyenge első félidőt produkáltak, majd a szünetben is az öltözőben "ragadtak", így a második játékrész elején megszerezte a vezetést a vendégcsapat. A Böde, ha nem is könnyen, de megtartotta minimális előnyét és megérdemelten vitte el mindhárom bajnoki pontot.

Gólszerző: Szerdahelyi.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

A ZNET-Telekom Becsehely–Technoroll Teskánd II mérkőzést elhalasztották, a tervek szerint november 19-én 13.30-kor kerül lejátszásra.