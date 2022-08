A párharcokban az elmúlt évek­hez hasonlóan egy mérkőzés dönt a továbbjutásról. Mindig az alacsonyabb osztályú csapat a pályaválasztó, „osztálytársak” esetében az első fordulóban sorsolás döntött. A Zala Megyei Kupa küzdelmei­ből öt csapat (Teskánd, Zalaszentgrót, Szepetnek, Lenti TE, Semjénháza) nyert jogot a főtáblás indulásra, a Tarr Andráshida és az FC Nagykanizsa pedig NB III.-asként résztvevő.

A szerdán, a ZTE FC II. ellen hazai vereséget (3-2) szenvedő FC Nagykanizsa olyan ellenfélhez látogat, amely legutóbb még NB III.-as volt és egy csoportban szerepelt a dél-zalaiakkal. A Gárdony együtteséről van szó, amely most a Fejér megyei I. osztályban indul. Gombos Zsolt vezetőedző persze nem volt elégedett a szerdán látottakkal…

– Úgy érzem, igazából nem fogta fel mindenki a csapatból, hogy mit jelent egy Nagykanizsa–ZTE összecsapás – mondta a szakvezető. – Ettől függetlenül mindenki tette a dolgát, de fásult, fáradt volt az együttes. Már az első félidőben bele kellett nyúlni a csapatba, ugyanis talán a leg­gyengébb első félidőt produkáltunk, mióta én ülök a kispadon. A második játékrészre gyökeresen megváltozott a játék képe, ziccereket dolgoztunk ki, rúgtunk három kapufát, de semmi nem ment be. Futottunk az eredmény után, aztán egyenlítettünk a 92. percben, és igazából volt még három perc a hosszabbításból hátra, és nyerni akartunk. Hibáztunk, én is, hiszen rohamozni akartunk, de egyből kaptunk egy újabb gólt, amivel eldőlt a meccs. Nem egyszerű egy ilyen vereség után a folytatás, de a kupában tovább akarunk jutni. Papíron mi vagyunk a Gárdony elleni meccs esélyesei, és megtapasztaltuk, hogy minden meccsre fel kell készülni. Mindenképpen rotálunk, hiszen azért ilyen bő a keretünk, hogy mikor, ha nem most akarja mindenki megmutatni, mit tud.

Szombaton pedig kialakul a Semjénháza–Budaörs–Nagykanizsa „háromszög”…Ha kicsit erőltetettnek tűnik mindez, megmagyarázzuk. A Semjénháza az NB II.-ből most kiesett Budaörsöt fogadja, amely ugyebár most a harmadik vonal tagja, de a következő bajnoki fordulóban éppen a Nagykanizsát fogadja. Ám maradjunk most a Magyar Kupa-találkozónál, Kovács Imre edző pedig reálisan látja a helyzetet.

– A kiesés után átalakult a Budaörs kerete, fiatalítottak, de Bekő Balázs edző kerete továbbra is profi csapat maradt, amely eddig egy győzelmet és egy vereséget könyvelt el az NB III.-ban – vezette fel ezzel a szombati találkozójuk esélylatolgatását Kovács Imre, a Semjénháza szakvezetője. – Egy biztos, nem úgy futunk ki a pályára, hogy úgysem fogunk nyerni… Ha jó napot fogunk ki, akár meglepetést is okozhatunk, de a realitással tisztában vagyunk. Szombaton azért is lehet érdekes ez a mérkőzés, hiszen a Nagykanizsa a következő körben éppen Budaörsre látogat, így Kanizsáról is érkezhetnek nézők látni a következő ellenfelüket. Szombaton a Lenti TE a Tolna megyei Gerjenhez látogat, a Tarr Andráshida SC az NB III.-as Bicskét fogadja. Vasárnap a Nagykanizsa a Gárdony vendége lesz, a Zalaszentgrót a Rábaszentandráshoz utazik, a Szepetnek a PVSK vendége, míg a Teskánd a BVSC-Zuglót fogadja.