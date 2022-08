Szombaton és vasárnap rendezték Zalaegerszegen az EnduroGP világbajnokság idei hatodik futamát. A magyarországi, azaz zalaegerszegi futam a pénteki szuperteszttel vette kezdetét a Zalakerámia Sportcsarnok mögött kialakított pályán, ahol a motorosoknak két kört kellett megtenniük és az időeredményeik már beleszámítottak a másnapi, azaz szombati eredményeikbe. Szombaton viszont már kőkemény menet várt a mezőnyre, hiszen három etapot kellett teljesíteniük.

A chilei Luciano Collantes húz maga után pörfelhőt a bocföldei szakaszon, ahol a szél is erőpróba elé állította nemcsak a motorosokat, hanem a nézőket is, hiszen óriási porfelhőket kavartak a kerekek Fotók: Szekeres Péter

Reggel mindjárt az első állomás, a Tv-toronynál kialakított erdei mért szakasz következett (ez jelentette az endurotesztet) és valóban érdekes pályán haladhattak, meredek ugratókkal és kapaszkodókkal, illetve kanyarokkal. Itt azért látszott, hogy komoly technikai tudás szükséges. Ezt követte a Bocföldén kialakított crossteszt és itt azért már az elemeknek is jutott szerep. Erős, helyenként viharos szél fújt, ami az indulóknak is okozott gondot, majd egy idő után a hatalmas por is. A második, de inkább a nap harmadik etapjára már minden motoros hatalmas porfelhőt húzott maga után, ami látványnak nem volt amúgy rossz, de aki „kapta”, neki nem volt kellemes. A zalaegerszegi extrémteszt (különböző akadályok, kövek, farönkök jelentik ezeket) zárta az etapot mindhárom kör esetében, illetve az EnduroGP mezőnye négy ilyen kört tett meg.

Csak egy pillanatra szakad el a talajtól ez a motoros, ami látványnak sem utolsó, de a száguldás folytatódott

Nos, a szombati nap végére, a tesztek eredményeinek összeadása után jött ki az aznapi végeredmény. A világbajnoki sorozat, az EnduroGP abszolút szombati győztese a spanyol Josep Garcia (Red Bull KTM Factory Racing) lett, akit a brit Nathan Watson (Honda Racing Redmoto) a második helyen követett, míg az olasz és a világbajnoki sorozatban élen álló Andrea Verona (GASGAS Factory Racing) a harmadikon. Magyar részről a KTM-mel versenyző Zsigovits Norbert érte el a nap legjobb hazai eredményét, aki Open 4s (négyütemű motorok) kategóriában győzött a belga Jeremy Herinne (Sherco) és a svéd Robin Wiss (Husqvarna) előtt.

Az olasz és a vb-pontversenyt vezető Andrea Verona a Tv-torony melletti erdőben navigál egy meredek kaptatón

A szombati eredményhirdetést kora este a zalaegerszegi Dísz téren rendezték meg. A kategóriák győzteseit és dobogósait egyenként szólították az emelvényre. Az EnduroGP kategória legjobbjainak a díjakat Vigh László országgyűlési képviselő adta át.

Vasárnap újabb verseny várt a mezőnyre, és a két nap eredménye alapján az összesített győztest is kihirdették. A spanyol Josep Garcia ismét a legjobbnak bizonyult, a második Andrea Verona lett, míg harmadikként az ausztrák Wil Ruprecht (TM Racing) végzett. A magyar Zsigovits Norbert a négyüteműek kategóriájában vasárnap a második helyen végzett.

Az EnduroGP világbajnoki sorozatában továbbra is Andrea Verona vezet 193 ponttal, második Wil Ruprecht (165), harmadik Josep Garcia (155). A világbajnoki sorozat utolsó futamát a jövő héten Németországban rendezik.

Ollé Sasa a ZalaZONE Smart City pályáján kerüli meg a kijelölt fordítópontot, ahol szintén sokan figyelték a futamokat

Vasárnap pedig már a 2. ZEG Rally Show is csatlakozott az addig sem unalmas programhoz. A járműipari tesztpálya, a ZalaZONE központtal rendezett meghívásos verseny a városon kívül kezdődött, de rendeztek gyorsasági szakaszt Gellénházán, illetve Nagylengyelben is. Már délelőtt is sokan mentek ki a ZalaZONE-ba, ahol aszfaltos gyorsasági szakaszt rendeztek, méghozzá kettőt is, de az igazán nagy érdeklődést a vasárnap déli, Egerszeg belvárosában rendezett hetedik mért szakasz váltotta ki. A városba jött a rali, a kordonok mögött pedig ezrek figyelték a versenyzőket, hogy aztán a mezőny visszatérjen még négy gyorsasági szakasz erejéig a tesztpályára, ahol a délutáni futamokra még többen látogattak ki, hiszen izgalmas és látványos versenyt élvezhettek testközelből.

Ifj. fekete Lászlóék szó szerint megszínezték a programot, hiszen olyan gumit tettek fel, amely olyan füsttel égett az aszfalton, hogy a piros minden árnyalatát mutatta…

A céldobogó viszont már a Dísz téren fogadta a mezőnyt és itt tartották az eredményhirdetést. A nap során a Turán Frigyes és Farnadi Ágnes navigátor alkotta csapat (Turán Motorsport Egyesület) a Volkswagen Polo R5-tel gyakorlatilag végig az első helyen állt és nyerte is meg az egerszegi versenyt. Gyarmati Ariel állt a dobogó második fokán, a harmadik pedig Cseh Vilmos lett.

A 2. ZEG Rally Show abszolút versenyének végeredménye: 1. Turán Frigyes, Farnadi Ágnes (Volkswagen Polo GTI R5), 2. Gyarmati Ariel, Kocsis György (Mitsubishi Lancer EVO IX), 3. Cseh Vilmos, Bán Viktor (Skoda Fabia R5).