Sportklub Gutorfölde–Zalaszentiván 3–1 (2–0)

Gutorfölde. Jv.: Földszin A.

Gutorfölde: Andrics – Józsa, Jandó, Tuboly, Jakab, Szabó B., Major (Mészáros), Bátorfi, Bujtor, Soós (Horváth D.), Millei. Edző: Varga Róbert.

Zalaszentiván: Göncz – Koronczi (Leposa), Németh Á., Orbán, Csiszár, Rumi Ro., Rumi Ró., Bogdán, Thuróczi (Rinkó), Udvardi, Németh A. Edző: Simon Károly.

Megérdemelt győzelmet aratott a jól játszó hazai csapat a lelkesen küzdő vendégek ellen.

Gólszerzők: Soós, Bujtor, Bátorfi, ill. Rumi Ró.

Jók: az egész csapat, ill. Orbán, Rumi Ró.

U19: Gutorfölde–Zalaszentiván 7–0.

Letenye–Cserszegtomaj 2–3 (1–2)

Letenye. Jv.: Vass Zs.

Letenye: Gazdag – Vittman, Tóth D. (Szente), Biró, Móricz, Szilágyi, Dezső, Papp D., Stropka, Kanizsai, Tóth A. (Balazsin). Edző: Farsang Zoltán.

Cserszegtomaj: Emecz – Boros, Lénárd, Vass, Pető, Kovács R., dr. Belák, Németh Sz., Kovács I., Török (Fekete), Tombor. Játékos-edző: Németh Szabolcs.

A bő 60 percen keresztül emberhátrányban játszó hazai csapat hatalmas hibáit hátul és elöl jól használta ki a vendégcsapat.

Gólszerzők: Szilágyi, Móricz, ill. dr. Belák (3).

Jók: senki, ill. dr. Belák (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Kiállítva: Gazdag (39., Letenye).

U19: Letenye–Cserszegtomaj 5–1.

Bak–Windoor-Páterdomb 1–3 (1–1)

Bak. Jv.: Vizi I.

Bak: Horváth Gy. – Baksa, ?Kaposvári, Somodi (Horváth A.), Tóth T., Bohár, Pálfi, Kolompár (?Kaposvári), Ujvári, Patona, Karakai. Edző: Eszter Róbert.

Páterdomb: Lóránt – Németh Ba., Németh Be. (Hári), Bedő (Csurgai B.), Gyenese R., Csikós, Vincze, Száraz, Pánczél (Csurgai D.), Boronyák (Németh A.), Gyenese T. (Rettegi). Edző: Horváth András.

Sportszerű mérkőzésen, jó játékvezetés mellett megérdemelten nyert a jobb erőnléttel rendelkező, jobban felkészített vendégcsapat.

Gólszerzők: Somodi (11-esből), ill. Németh Be., Bedő, Vincze.

Jók: senki, ill. Vincze, Németh Be., Bedő.

Zalaware-Botfa–Zalaszentmihály 3–1 (1–1)

Zalaegerszeg. Jv.: Kiss N.

Botfa: Szilasi – Regel, Jankovics, Zelkó, Sóska, Milics, Horváth G. (Simon), Kosaras (Bangó), Szabó Z., Kecskés, Góczán (Olasz). Edző: Nagy Péter.

Zalaszentmihály: Sebestyén L. – Németh Á., Csilits, Soós M., Varga P., Biczó (Janda Z.), Sebestyén B. (Gaál), Soós G., Koczfán (Szigeti), Janda M., Tricsli. Játékos-edző: Biczó Attila.

A több helyzetet kialakító és négy kapufát rúgó, a győzelmet jobban akaró csapat nyert.

Gólszerzők: Szabó Z., Kecskés (11-esből), Milics, ill. Tricsli.

Jók: az egész csapat, ill. Tricsli, Németh Á., Janda M.

U19: Botfa–Zalaszentmihály 0–3.

Deák-Gizmó Murakeresztúr–ADA Nova 4–1 (2–0)

Murakeresztúr. Jv.: Egyed P.

Murakeresztúr: Gerencsér G. (Németh B.) – Békefi (Márkovits), Kránicz, Szalai (Dezső), Varga D., Bekő, Szabó I., Szilveszter, Rácz (Gerencsér M.), Orbán, Gyuranecz. Edző: Visnovics László.

Nova: Lendvai – Süket Máté, Süket Márk, Varga D., Varga T., Czupi, Szekeres, Hajdu, Pesti, Takács, Horváth T.

A sok néző előtt a hazaiak nem a legjobb játékkal rukkoltak elő, de így is magabiztos győzelmet arattak a védekezésre berendezkedett ellenféllel szemben.

Gólszerzők: Rácz (3), Varga D., ill. Hajdu.

Jók: Békefi, Rácz, Orbán, ill. az egész csapat.

U19: Murakeresztúr–Nova 2–3.

Kertigepvilag.hu Böde–Technoroll Teskánd II 0–2 (0–0)

Böde. Jv.: Kubicsek M.

Böde: Szente – Kiss M., Éder T., Odonics, Lepár, Flander, Nagy P., Éder G. (Bognár), Sebők, Horváth Sz., Turi. Edző: Kósa László.

Teskánd II: Korponai – Gecseg, Boronyák (Egyed), Deák, Horváth M. (Horváth K.), Szekeres (Kiss P.), Luki, Németh N., Megyesi, Szita, Major. Edző: Deák Ádám.

Ezért szép sport (és néha igazságtalan is) a labdarúgás, mert a mérkőzés végén semmi más nem számít, csak az, hogy hány gólt tudtál rúgni.

Gólszerző: Németh N. (2, egyet 11-esből).

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Kiállítva: Bognár (92., Böde).

ZNET-Telekom Becsehely–Keszthelyi Haladás 3–5 (1–3)

Becsehely. Jv.: Cserfő Gy.

Becsehely: Salamon – Hácskó, Vincze, Takács (Mezriczki), Török Mi., Fási, Bódi, Szakony, Balassa, Török Má., Födő. Edző: Varga Péter.

Keszthely: Pintér Á. – Pas (Varga Gy.), Kocsis, Hudop (Pintér T.), Szekeres, Lajtai, Cseszárik (Bauernfeind), Horváth G. (Fábián), Marton, Király, Lázár A. (Nagy-Balázs). Edző: Horváth Gábor.

A sok kihagyott helyzet megbosszulta magát A hazaiak nem érdemeltek győzelmet a lelkesen játszó vendégekkel szemben.

Gólszerzők: Bódi, Török Mi., Fási (11-esből), ill. Marton (2), Szekeres (2), Lázár A.

Jók: Födő, Bódi, Szakony, ill. Marton, Király.

Kiállítva: Török Mi. (79., Becsehely), Fási (93., Becsehely).

U19: Becsehely–Keszthely 1–4.