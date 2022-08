Ahogy megírtuk már, győzelem, döntetlen és vereség volt a zalai együttesek mérlege a nyitófordulóban. A győzelem az FC Nagykanizsa csapatának a nevéhez fűződik, és nem is akármilyen, hiszen a szomszédvárnak tekinthető Kaposvári Rákóczi FC otthonában született meg az 1-0-s siker. Ez mindenképpen önbizalmat adhat Gombos Zsolt együttesének a ZTE FC II. elleni szerdai találkozóra A szakvezető joggal lehetett büszke az együttesére. A csapatnál a hétvége-szerda ritmusra is fel vannak készülve, így aligha kérdéses, hogy bizakodva várhatják a kék-fehérek elleni találkozót is.

Érdekes párharc lesz, és edzői szempontból is. Tavaly ősszel edzőváltás történt a kanizsai együttesnél, Koller Zoltán helyére a ZTE FC U17- es együttesétől tért vissza a kispadra Gombos Zsolt, s nem sokkal később Koller Zoltán a ZTE FC alkalmazásába állt, így tavasszal már ő vezette a második együttest az NB III.-ban. Most is ő ül a kispadon, együttese pedig egy hazai döntetlennel nyitott (0-0) vasárnap a Zsámbék ellen. De milyen lesz visszatérni Nagykanizsára? – Nem tulajdonítok ennek nagy jelentőséget, hiszen kanizsai vagyok, ott is élek – válaszolta Koller Zoltán a felvetésre. – Az NB III.-ban az én irányításommal érte el a Nagykanizsa a legutóbbi évek legjobb eredményét, de tavaly volt egy rossz periódus, és gyors döntést hoztunk. Azóta a keret kicserélődött, de sok olyan játékos van, aki maradt a korábbi együttesből. Külön nem készülünk a szerdai mérkőzésre, nagy valószínűséggel most is egy fiatal csapattal utazunk. Jól akarunk játszani és egyenrangú ellenfelek lenni a jóval rutinosabb kanizsaiaknak. A nyitófordulóban a zalai vereséget az újonc Technoroll Teskánd együttese könyvelte el.

Pergel Attila együttese Tatabányán 5-2-re kapott ki, szerdán pedig a Balatonfüred érkezik, amellyel a nyári felkészülési mérkőzésen is találkoztak (2-2). – Egyáltalán nem ment el a kedvünk a nyitómérkőzés után, hiszen a játékunkban nem volt benne ez a számszerű eredmény – szögezte le Pergel Attila, amikor a hazai bemutatkozás kapcsán megkerestük. – Az első félidőben megkockáztatom, hogy jobbak voltunk a Tatabányánál, de nem szabad elkövetni olyan hibákat, mint amit mi megtettünk. Azt viszont láttuk, hogy gyorsan fel kell vennünk ennek az osztálynak a ritmusát. Az első hazai találkozón szeretnénk pontot vagy pontokat szerezni, de minden bizonnyal a Balatonfüred is így készül, amely a megyei rivális Veszprémtől kapott ki a nyitómeccsen. A nyári felkészülési találkozóból nem szabad kiindulni, a mostani lesz a fontos, mert ez már tétre megy. Itthon szeretnénk nyerni, hiszen el kell kezdeni a pontok gyűjtését. A hét végén nem rendeznek NB III.-as fordulót, ugyanis elkezdődik a MOL Magyar Kupa országos tábláján a küzdelem, amihez az NB III.-asok is csatlakoznak.