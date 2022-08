Tóth László, a klub ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, egyetlen céljuk, hogy a lehetőségeikből a lehető legtöbbet kihozzák a szezon során. Hogy ez helyezésben kifejezve mit jelenthet, nehéz lenne megmondani, mindenesetre a felkészülés kezdetére a keretük teljes – abban az értelemben, hogy újabb igazolást már nem terveznek, kinyújtóztak addig, ameddig a takaró ér.

Ez a keret a létszámot tekintve bővebb, mint egy éve volt, de nagyon fiatal. Bencze Tamás szakmai igazgató sorolta fel: legidősebb játékosuk a Nagykanizsáról visszatért Jurkó Noémi a maga 27 évével, a sor másik végén három-négy 16 éves kosaras található, a derékhad pedig inkább a 20-hoz, mint a 22-höz van közel.

– Érték még, hogy minden játékosunk zalai, sőt, egerszegi kötődésű, leszámítva az egyik új szerzemény Balogh Viktóriát, aki Szombathely érintésével Sopronból érkezett – tette hozzá a szakmai vezető.

Az együttes edzője továbbra is Czukor Bence (illetve az őt segítő stábban sincs változás), aki kiemelte, a szeptember 25–26-i hétvégén kezdődő szezonra az edzések mellett gyakorlómeccsekkel is készülnek. Egyszer a Sopron is ellátogat majd Egerszegre, míg a ZTE nemzetközi tornán lép parkettre a hűség városában.

– Bőségesebb a keretünk, mint volt egy éve, mert szeretnénk kiküszöbölni az olyan nehézségeket, amelyek sérülések miatt előálltak az elmúlt szezonban – mondta a szakvezető. – Két játékosunknak van számottevő élvonalbeli tapasztalata, a többiek a másodosztályban játszottak, vagy még ott sem. A céljaink azonban hosszú távúak velük, szeretnénk ezekből a fiatalokból egy magot építeni, amelyhez egy-két kosarast igazolva később megcélozhatjuk az NB I A csoportot.

A bajnokság kiírásában van két fontos változás: az egyik, hogy a 4. hely is feljutást érhet például a ZTE-nek, ha akadémiai csapatok végeznek előtte. A másik, hogy a rajt előtt minden együttesnek regisztrálnia kell a bajnokságra tíz játékost, és a szezon során közülük ötnek minden meccsen pályára kell lépnie – megakadályozandó a fiókcsapatoknál a rengeteg NB I A-s visszajátszó szerepeltetését. Czukor Bence azt mondta, utóbbi biztosan könnyebbséget jelent, de ettől függetlenül várhatóan továbbra is az akadémiák viszik majd a prímet a bajnokságban.