Eszter tehetségére a Hunyadi-iskolában figyelt fel Nagy István, aki délutáni sportfoglalkozása, atlétika edzésre invitálta. Bár akkor a fiatal lányt sokkal jobban érdekelték a labdás csapatsportok. Mégis a szakemberek, köztük az Olajbányász SE atlétika szakosztályát vezető Parti Tibor úgy érezte, hogy a sportágban nagy jövő állhat előtte. Az első sikereit 300 méteres gátfutásban érte el, hiszen a serdülő országos bajnokságon aranyérmet szerzett. Aztán csapatban is bajnokok lettek, mellette távolugrásban is kipróbálta magát. Ráadásul utóbbi szakágban serdülő, majd ifjúsági válogatott lett.

– Szívesen emlékszem vissza arra, hogy többször választottak meg Zala megye és Nagykanizsa legjobb atlétájának, sőt a legjobb sportoló címet is kiérdemelhettem – mesélte. – A város akkori legszebb és legnívósabb szállodájának, a Centrálnak az éttermében rendezett a város fogadást, ahol engem is ünnepeltek, ezek kedves pillanatok voltak. Nagyon megszerettem a társaságot, máig élő barátság köt össze például a kiskanizsai Magyar Antallal, de a társaságunk tagjaival rengeteg élményt őrzünk versenyekről, vagy éppen a vonatozás közbeni kalandokról. Gyakran munkásszállókon aludtunk, ezek az életem fontos momentumai maradnak.

Jó érzéssel töltötte el az is, hogy az edzője Tibi bácsi mindig hitt benne és biztatta. Előfordult, hogy Eszter ifjúsági válogatott versenyre serdülőként regisztrált. Távolugrásban mégis az ifjúsági korcsoportba kvalifikált, mert Parti Tibor látta benne az elszántságot és a tehetséget.

– A kanizsai Batthyány-gimnáziumban tett érettségit követően a fővárosi Számviteli Főiskolára mentem továbbtanulni – folytatta. – Tibi bácsi akkor is ott volt és segített, az ismertségei révén a KSI-ben edzettem. A jobb bokám megsérült, vagyis az ugrólábam, csak pihentem. Aztán megismertem egy rúdugró edzőt, Balogh Lászlót, aki később a férjem lett. A rúdugrásnál a bal lábamat használtam és 1995-ben a női rúdugrás ritkaságnak számított, de a párom segített ebben. Magyarországon én voltam az első nő, aki négy métert ugrott, többször országos csúcsot állítottam fel. Sőt néhány hónapja az egyik ismerősöm felhívta a figyelmemet, hogy a rúdugrás fedett pályás utánpótlás magyar csúcsot még mindig én tartom 433 centiméterrel már 1997 óta. Aztán 1998-ban ugrottam szintén fedett pályán 432 centiméterrel egy Európa csúcsot is, ami néhány hétig világcsúcs is volt. Abban a szezonban 433 centimétert is ugrottam még egy kontinenscsúcsot, melyet egy ukrán lánnyal holtversenyben tartottunk néhány hétig.

Esztert ezen kívül szintén büszkeséggel tölti, hogy 1997-ben Finnországban szabadtéren az első utánpótlás, U22-es Európa bajnokságán aranyérmet szerzett. Aztán sérülés miatt korán befejezte a pályafutását, ma Budapesten él és férjével két gyermeket nevelnek: Olivér 17, Adrienn 14 éves.

Szemerédi Eszter a stafétát Balogh Imre asztaliteniszezőnek és ülőröplabdázónak adta át.