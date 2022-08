Az úszók serdülő országos bajnokságán 72 egyesület 421 versenyzője állt rajthoz. A Keszthelyi Kiscápák Sport Egyesületet az erőpróbán hárman (Princz Petra, Tóth Luca és Vörös Zsombor) képviselték, akik közül a legeredményesebben Tóth Luca (2007) szerepelt: 50 m gyorsúszásban a második, 100 m pillangón pedig a harmadik helyet szerezte meg. Tóth Luca az egyéni rekordjai mellett A döntőt úszott még az 50 m hát és az 50 m pillangó versenyszámokban, melyekben 5. és 7. helyezést tett hozzá remek eredménysorához. A Kiscápák SE versenyzőit Csala Tamás edző készítette fel, de a klub köszöni a nagykanizsai Dél-zalai Vízmű SE edzőjének, Polgár Sándornak is, hogy Tóth Luca a verseny előtti hathetes felkészülését optimális körülmények között végezhette.

A Keszthelyi Kiscápák SE eredményei. 50 m leány gyors: 2. Tóth Luca 27,28. 100 m leány pillangó: 2. Tóth Luca 1:03,01. 50 m leány hát: 5. Tóth Luca 30,98. 50 m leány pillangó: 7. Tóth Luca 29,18. 100 m leány gyors: 11. Tóth Luca 1:00,81. 40 m fiú vegyes: 19. Vörös Zsombor 5:03,14. 800 m fiú gyors: 19. Vörös Zsombor 9:11,18. 200 m leány gyors: 30. Princz Petra 2:16,00.

A keszthelyi versenyzők Debrecenben: Vörös Zsombor, Tóth Luca és Princz Petra

Forrás: Kiscápák SE

Népesebb csapattal indult a Zalaco-Zalaegerszegi Úszó Klub a serdülő országos bajnokságon. Ahol az egerszegiek közül Nagy Napsugár három dobogós helyezést is elért a négynapos viadalon. Először 1500 m gyorson bizonyított, amikor 17:04,34 perces időeredménye ezüstérmet ért. Ez a nyílt vízi hosszútávúszó-­eredmények után nem is olyan meglepő, hiszen Nagy Napsugár ott lehetett a júniusi ifjúsági nyílt vízi Eb-n. A 400 m gyorsúszás döntőjében is ott volt az egerszegi tehetség, és bronzérmet vehetett át a 4:23,11-es időeredményért. Nagy Napsugár a 400 m vegyesúszásban is indult, pontszerző, 8. helyezést ért el, és végül övé lett az utolsó versenyszám, a 800 m gyorsúszás ezüstérme is (8:57,04).

Scheffer Eszter szintén eredményes versenyt tudhat maga mögött, hiszen értékes helyezéseket és pontokat szerzett klubjának: 200 m vegyesen és 100 m hátúszásban egyaránt 6. lett, 400 m vegyesen az 5. helyet szerezte meg, 200 m háton pedig alig maradt le a dobogóról, negyedik lett. Koltai Vanda az előző heti gyermek ob után szinte pihenés nélkül érkezett az idősebbek közé versenyezni. Formája azonban nem esett vissza, újra szép eredményeket ért el: 200 m háton B döntős volt, 400 m vegyesen pedig a 9. helyen csapott célba. A fiúknál Nagy-Selmeczy Bulcsú állt rajthoz, aki az 1500 m gyorson a 10. helyet szerezte meg, 400 méteren 14. lett, míg a 800 m gyorsúszás mezőnyében a 9. helyen zárt.

A Zalaco-ZÚK úszóinak jobb eredményei. 200 m női vegyes: 6. Scheffer Eszter 2:25,48. 50 m női hát (B döntő): 2. Scheffer Eszter 31,77. 1500 m női gyors: 2. Nagy Napsugár 17:04,34. 200 m férfi hát (B döntő): 7. Nagy-Selmeczy Bulcsú. 100 m női hát: 6. Scheffer Eszter 1:06,88. 400 m női gyors: 3. Nagy Napsugár 4:23,11. 400 m női vegyes: 5. Scheffer Eszter 5:03,64, 8. Nagy Napsugár 5:10,54. 200 m női hát: 4. Scheffer Eszter 2:20,12. 200 m női hát (B döntő): 3. Koltai Vanda 2:25,98. 800 m női gyors: 2. Nagy Napsugár 8:57,04.

A megyeszékhelyi Zalaco-­ZÚK színeiben versenyzett még Debrecenben Aouich Meryem, Németh Luca és Paksa Borbála is, mindhármuknak sikerült javítani eddigi legjobbjukon, illetve több versenyszámban is a középmezőnyben végeztek. Horváth Csaba vezetőedző pedig már előretekint, hiszen Nagy-Selmeczy Bulcsú a korábbi nyílt vízi ob-n jogot szerzett a szeptember közepén megrendezendő nyílt vízi junior vb-n való szereplésre.