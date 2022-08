A Zalalövő és Környéke Lovassport Egyesület által szervezett rendezvényen számos szórakoztató és egyéb kísérő program is várja az érdeklődőket. A Zala megyei fogathajtó bajnokság zalalövői rendezvénye két külön versenyszámot foglal magába, a 10.30 órakor kezdődő kétfordulós akadályhajtást a délután folyamán vadászhajtás is követi. Előbbire eddig mintegy harminc hajtó adta le nevezését, a zalai sportolók mellé Somogy, Vas, Veszprém, Fejér és Győr-Moson-Sopron megyéből, valamint a Felvidékről is érkeznek versenyzők.

A rendező egyesület tájékoztatója szerint a kétfordulós akadályhajtás kifejezetten nehéz, technikás pályán zajlik majd, a fogatoknak hídon, illetve vizesárkon is át kell hajtaniuk. A program ünnepélyes megnyitóját 13 órakor tartják, köszöntőt Vigh László, a térség országgyűlési képviselője mond. A kétfordulós akadályhajtást követően – várhatóan 15.30 órakor – egy, a térségben még sosem látott produkciót, dámalovas bemutatót tartanak, amelynek szereplői Budapestről érkeznek.