ZTE FC II–Érdi VSE 0-2 (0-0)

Zalaegerszeg, 150 néző. Jv.: Horváth P.

ZTE FC II.: Németh E. – Bedővári, Bolla, Gergely B., Gergényi (Jóna, 46.) – Bedő, Kámi, Fábián K. (Sosovcsuk, 64.) – Murár (Györe, 46.), Boros Zs. (Kovács R., 85.), Pap Cs. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Farkas B. (57., 89.)

A szerdai, a megyei rivális Teskánd elleni sikert követően a ZTE FC II. csapata az Érdet fogadta. Ezúttal a szerdainál jóval kevesebb visszajátszó volt a kék-fehérek együttesében. Ott volt viszont a kezdőben az eltiltását töltő Gergényi Bence, hiszen kell a meccs, akár az NB III.-ban is. A rutinosabb csapatnak számító Érd ellen kiegyenlített első félidőt játszottak a zalaiak fiataljai, de ekkor még nem született gól. A második játékrészben egy látszólag tévesen, az ellenfélnek megítélt szöglet után vezetéshez jutott az Érd. Ezt követően beszorult a vendégcsapat, folyamatosan a ZTE FC II. támadott, és benne volt az egyenlítés a hazaiak játékában. A kitámadó házigazda ellen aztán az utolsó percekben egy gyors kontra után Farkas második találata eldöntött mindent. Hazai részről több volt ebben a találkozóban, mint a vereség.

Koller Zoltán: „Sajnálom a srácokat, mert rengeteg munkát tettek a mérkőzésbe. Volt olyan szakasza a találkozónak, amikor tíz-tizenöt percre az ellenfél nem jött ki a saját térfeléről. Viszont hiányoztak a jó döntések és a minőségi megoldások.”

III. Ker TVE–FC Nagykanizsa 3-1 (3-1)

Budapest, 300 néző. Jv.: Maml.

FCN: Borsi - Aszalos (Béli M., 73.), Kovalovszki, Szanyi, Varga D. - Szilágyi A. (Szökrönyös D., 63.), Kondor, Godzsjev - Szabó P., Kovács Gy., Lőrincz (János, 55.). Edző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Barczi (2.), Preklet (4.), Elek B. (10.), illetve. Kovács Gy. (1.).

Őrült első tíz percet produkált a két csapat: a Kanizsa 22 másodperc alatt megszületett vezető góljára a két éve NB III-as bajnok, tavaly pedig NB II-es kieső házigazda hárommal válaszolt. A fővárosi találatok szinte egy kaptafára "készültek": kettő fejes után, egy pedig lövésből született, és kétszer jobb oldali szöglet, egy alkalommal pedig ugyaninnen érkezett beadás állította megoldhatatlan feladat elé a zalai védelmet. Eltartott egy darabig, míg a vendégek magukhoz tértek ebből a sokkból, szünetig azonban az eredmény a fennmaradó Kerület-fölény ellenére nem változott. A hazai csapatban több számottevő élvonalbeli, illetve NB II-es múlttal rendelkező játékos is a pályán volt, de ezt a nagyobb rutint a Kerület fordulás után leginkább csak arra használta, hogy ne hagyja változni az eredményt. A Kanizsa próbált kezdeményezni, de nagy helyzetig csak egyszer, a 85. percben jutott el, amikor gyors jobb oldali akció végén Kovács Gy. kövését kirúgta a kapus.

Gombos Zsolt: "A vezető gólunk utáni párperces kihagyást kegyetlenül megbüntette az ellenfél. Eddig nem kaptunk gólt pontrúgásból, most kettőt is sikerült, illetve a harmadik beadásnál sem volt elég határozott a védelem. Ezt ki kell javítani, de egyébként nem tudom elmarasztalni a csapatot, mert küzdöttünk, harcosak voltunk és nem is játszottunk rosszul."

Technoroll Teskánd KSE–Budaörs 0-3 (0-2)

Teskánd, 200 néző. Jv.: Szommer.

Teskánd: Czirjék - Simonfalvi (Fábián, 80.), Bekő, Bolla (Szinay, 46.) - Borbács (Lórántfy, 46.), Őr (Gyarmati, 68.), Potyi, Molnár A. - Pergel B., Bontó (Vincze, 90.). Edző: Pergel Attila.

Gólszerzők: Tóth B. (22.), Gula (38., 51.).

Az első nagy esemény százszázalékos hazai ziccer volt a mérkőzésen, a lehetőség azonban sajnos kimaradt. A folytatásban hátul is hibázott kétszer a Teskánd, a fővárosiak pedig az elrontott átadásokkal kellemes előnyt szereztek szünetig. Fordulás után felállást váltott és új arcát mutatta meg a hazai csapat, melynek játéka is sokat javult, gólt azonban csak lesről sikerült szereznie - kétszer. A győzelmet jobban akaró Budaörs harmadik találatával tette fel a pontot az i-re.

Pergel Attila: "A vendégek győzelme megérdemelt, sokkal frissebben mozogtak ezen a találkozón. A második félidei játékunk miatt azonban nem kell szégyenkeznünk, erre a teljesítményre építhetünk is a jövőben."

A forduló további eredményei: Puskás II–Zsámbék 5-0, ETO Akadémia–Kelen SC 2-2, Csornai SE–Veszprém 1-5, Balatonfüred–Móri SE 4-0, Tatabánya–Bicske 2-2, Komárom–Fehérvár II. 2-3, Kaposvár–Gyirmót II 6-1.