A Varsó melletti Raszyn településen rendezték meg az idei masters Eb-t, ahova népes magyar küldöttség utazott, köztük Papp Péter és Danicser Anita, a ZTE SK két versenyzője. Papp Péter ezúttal is hozta a formáját, hiszen miként lehetne másként értékelni azt, hogy Európa-bajnoki címet szerzett a 61 kg-os súlycsoportban az M45-ös korcsoportban, azaz a 45 évesek mezőnyében. A győztes eredményhez 171 kg (80 kg szakítás és 91 kg-os lökés) kellett, Papp Péter pedig harmadszor örülhetett Eb-aranynak a szeniorok között.

A ZTE SK edzőjeként és továbbra is aktív versenyzőjeként - tavaly még érmes volt a felnőtt országos bajnokságon - ismert sportember elégedett volt eredményével és felfedte további célját is.

- Jó versenyen vettünk részt és engem ért az a megtiszteltetés, hogy a magyar küldöttség első aranyérmét nyerhettem - számolt be szerepléséről Papp Péter. - Ez volt a harmadik elsőségem a szenior Eb-ken, de van egy célom: szeretném utolérni Pátrovics Gézát, aki nem kevesebb, mint tizennyolc Eb-aranyat gyűjtött a szeniorok között. Jövőre Írország lesz a helyszín, Lengyelországba pedig a világbajnokságra térek majd vissza. Közben készülök, hiszen az ősszel még lesznek versenyek, köztük az októberi Egerszegen sorra kerülő Alpok-Adria Kupa masters viadal. És persze lesz felnőtt magyar bajnokság is, azt sem szeretném kihagyni.

Papp Péter nem egyedül utazott Zalából az Eb-re, hiszen a magyar csapat tagja volt Danicser Anita is. Az erőemelő versenyeken is aktív sportoló korábban is jelezte már, hogy szeretne felkészülni a veterán súlyemelő Eb-re, ami sikerült neki. Mint beszámolt róla, az előzetes nevezések alapján a negyedik-ötödik helyezés "állt" neki, de aztán a másodikra ért végül fel. Danicser Anita a 87 kg-os súlycsoportban versenyzett (W40) és 51 kg-os szakítás után 60 kg-ot lökött, összetettben ez 111 kg, ami a második helyezést jelentette számára. Ahogy a sportolónő elmondta, most újra az erőemelésre összpontosít, hiszen szeptember közepén magyar bajnokságot rendeznek és ott is szeretne eredményesen szerepelni.