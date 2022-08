- Az iskolában Silló Zsolt testnevelő tanár tömegsport foglalkozásokat tartott, amit rendszeresen látogattam, indultam atlétika diákolimpián is, amit nagyon megszerettem - emlékezett vissza a kezdetekre a 46 éves kiskanizsai Magyar Antal. - Az akkori atlétaedző, Parti Tibor megnézte a fiatalokat, odahívott magához, leguggolt hozzám, de így is magasabb volt nálam. Atlétikára invitált, rávágtam: futó szeretnék lenni. A középiskola végéig, 1994-ig kizárólag az Olajbányásznál edzettem és persze rengeteg versenyre eljutottam. Bajnoki címeket szereztem több korcsoportban, sőt még a korosztályos magyar válogatottba is bekerültem. A délszláv háború miatt akkor minden versenyt töröltek.

Persze gyerekként minden sport érdekelte, gyakran fociztak az osztálytársakkal. Az atlétika mellett gyorsaságát és fürgeségét felismerve a kiskanizsai Sáskák SE labdarúgó-csapatának akkori serdülőedzője, Horváth Ferenc Mákos elhívta, hogy próbálja ki a nagypályás labdarúgást. Emlékezetes pillanatként tekint vissza az 1991-es bajnokságra, amikor még annyi csapat volt, hogy két csoportra osztották azokat. A zalaegerszegi kör győztese a nagykanizsai nyertessel játszott, a másodikok ugyanígy.

- Az egerszegiektől akkor a Pacsa lett a második, mi, Sáskák pedig a kanizsaiban végeztünk azon a helyen, s játszhattunk a harmadik helyért - mondta. - Épp egy Olajbányász-ZTE mérkőzés előtt léptünk pályára 10 ezer néző előtt. Jól emlékszem, hogy kivételes hangulatban büntetőkkel nyertünk. Majd másnap felültem a vonatra és országos diákolimpián ezüstérmet szereztem 400 méteren. A következő szezonban a kiskanizsai focicsapattal már döntőt játszottunk, akkor az Olajbányász-Mohács meccs előtt hatezer ember előtt 2-0-ra vertük a Keszthelyt.

Magyar Antal a katonaság után visszatért, és 1990-től 2002-ig a Sáska SE csapatában szerepelt a megyei bajnokságban. Aztán 2003-tól Horváth Ferenc Mákos oldalán elkezdte az edzősködést, majd később már egyedül vitte a serdülő és ifjúsági gárdákat 2018-ig. Két lánya van, Borostyán 15, Bodza 12 éves, mindketten a kanizsai Dél-zalai Vízmű SE igazolt úszói.

Magyar Antal a stafétát a kanizsai származású Szemerédi Eszter egykori atlétának adta át.