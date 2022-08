Két hete a Magyar Sportlövő Szövetség elnöksége már kijelölte a szeptemberi, wroclawi Eb-re utazó magyar csapatot, és nagy örömünkre két zalai lövő neve is szerepelt a névsorban. Major Veronika, a BEFAG Keszthelyi LK olimpikonja természetesen kihagyhatatlan volt ebből, de a ZTE SK pisztolyosa, Pintér Tibor is bekerült a csapatba.

A napokban pedig megszületett a döntés arról is, kik utazhatnak az októberi kairói vb-re. Az egerszegi ZTE SK három tagja is jogot szerzett a vb-n való indulásra, hiszen Somogyi Péter mellett Pintér Tibor, valamint a junioroknál Kálmán Bálint is csapattag lehetett volna – ám csak előbbi utazik. Hogy miért?

– Sajnos Pintér Tibor egészségügyi problémák miatt kényszerül lemondani a vb-t és az Eb-t is, Kálmán Bálint esetében pedig ennek anyagi okai vannak – mondta el Somogyi Péter. – Az utazáshoz ugyanis a versenyzőknek is hozzá kellett volna járulniuk, ám a klubunk és a család sem tudott ehhez segítséget adni. Nagyon szép lett volna, ha mind a hárman ott lehetünk a vb-n, de bízom benne, hogy egyszer ennek is eljön az ideje.

Somogyi Péter viszont utazik Kairóba, ám hogyhogy nem kapott helyet az Eb-csapatban is? A légpuskában kétszeres Európa-bajnoki csapat bronzérmes egerszegi sportlövő kézenfekvő választ adott:

– Az Európa-bajnokságon a puskásoknál csak az 50 méteres számokat rendezik meg, és én abban nem válogatóztam – hallottuk tőle. – A négyévente sorra kerülő vb-n viszont minden számot megrendeznek, így a légpuskásokét is, és abban szerencsére sikerült kivívnom az indulás jogát a válogatókon. Az előző vb-n is indulhattam Dél-Koreában, ám nem volt szerencsés a versenyzésem. Nem sok időt tölthettem el az ázsiai országban, és az időeltolódás eléggé megzavart. Kairóban ilyen probléma nem léphet fel, nagyon remélem, hogy sikeres vb-n vehetek részt, amin egyéniben és csapatban is indulok.

És ha már említettük Major Veronika nevét: a keszthelyiek kiválósága természetesen nemcsak az Európa-bajnokságon, de a kairói világbajnokságon is lőállásba lép.