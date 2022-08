ZTE FC II.–VLS Veszprém 0-4 (0-3)

ZTE Aréna, 100 néző. Jv.: Juhász.

ZTE II.: Németh E. – Jóna, Gergely, Bolla, Bedővári (Bedő, 79.) – Kámi (Kryvotsiuk, 74.), Boros, Murár (Vert, 74.) – Györe (Koszovscsuk, 79.), Fábián (Kovács R., 88.), Papp Cs. Edző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Major N. (16., 24.), Végh (42.), Lőrincz (79.).

Jól kezdett a fiatal hazai csapat, adódott ziccer is a kék-fehérek előtt, ám aztán magára talált és gyorsan kétgólos előnybe került a vendégcsapat. Az egerszegiek hozzáállásán nem lehetett kivetnivalót találni, tették a dolgukat becsülettel, de a nagyobb rutin és a tudás egyre inkább kiütközött és további gólokban is megnyilvánult veszprémi oldalon. A végeredmény reálisnak mondható.

Koller Zoltán: „A meccs

után lógatták az orrukat a fiúk az öltözőben, pedig nincs rá különösebb okuk, annyi történt, hogy a csoport egyik legjobb csapata találkozott egy U19-es együttessel. Azt sajnálom csak, hogy a helyzeteink közül nem sikerült egyet legalább gólra váltani, az sokat javíthatott volna a hangulatunkon. Dolgozunk tovább.”

Budaörs – FC Nagykanizsa 1-3 (0-1)

Budaörsi Városi Stadion, 300 néző. Jv.: Újhelyi.

FCN: Borsi – Szabó P., Kovalovszki, Szanyi, Varga D. – Szilágyi A. (Kovács Gy., 81.), Kondor, Godzsajev – Szökrönyös D. (Szökönyös Z., 81.), Török M. (János, 71.), Lőrincz (Béli M., 55.). Edző: Gombos Zsolt.

G.: Khiesz (90.), ill. Szabó P. (36., 81.), Kovács Gy. (85.).



A tavaly még NB II-es hazaiak az új szezonban harmadszor is hazai környezetben léptek pályára, de első két meccsük közül is csak az egyiket nyerték meg. A tegnapi találkozót is a vendégek kezdték jobban, gól azonban egy darabig nem született. Éppen kezdte átvenni az irányítást a Budaörs, amikor egy gyors kanizsai akció végén a hazai védők Kondort felvágták, szinte a 16-oson. Remek pozícióból járt a szabadrúgás, amit Szabó Patrik csavart a jobb sarokba. Négy perccel később bal oldali szabadrúgás után Kovalovszki az ötösről fejelt a hazai kapu fölé. Fordulás után fölénybe került a Budaörs, de mindez csak a mezőnyben jutott érvényre, a Kanizsa masszívan védekezett. Sőt, a hajrában jöttek az ellencsapások, és a fáradó hazaiak ellen már 3-0 is volt a zalai előny. A meccs rég eldőlt, amikor a Budaörs szépítő találata megszületett.

Gombos Zsolt: „Ez egy nagy győzelem volt. Felkészültünk az ellenfélből, megbeszéltük, mit akarunk játszani és a srácok mindezt nagyszerűen meg is valósították. A ZTE II. ellen 3-4 átlagos mellé átlag alatti teljesítmények társultak, most a 3-4 átlagos mellett a többiek átlag feletti produkciót nyújtottak.”

Kaposvári Rákócz FC - Technoroll Teskánd KSE 1-2 (0-2)

Kaposvár, 300 néző. Jv.: Hartung.

Teskánd: Pergel D. - Simonfalvi (Fábián, 70.), Bekő, Bolla - Szinay, Őr (Molnár A., 81.), Potyi, Hetesi, Lórántfy (Borbács, 68.) - Pergel B., Bontó. Edző: Pergel Attila.

Gólszerzők: Pintér (76.), ill. Hetesi (20., 30.).

A nagy múltú, ám a szezont két vereséggel kezdő somogyiak vendégeként bátran kezdett az NB III-as újonc. A szervezett zalai játéknak pedig meg is lett a jutalma, hiszen fél óra után a Teskánd már két góllal vezetett. Fordulás után a Rákóczi nagy energiákat mozgósított az egyenlítés (illetve a fordítás) érdeikében, ám a vendégek az idő jelentős részében állták a sarat. Szépítésük után a kaposváriak még fokozták a nyomást, és ebben az időszakban kontratámadások végén szerezhetett volna újabb gólt is a Teskánd. Ám ne legyünk elégedetlenek: az izgalmas végjáték után kiharcolt egygólos győzelem is 3 pontot ér.

Pergel Attila: "Nagyon szerettük volna kiköszörülni a csorbát, amit a múlt heti kupakiesés jelentett, és azt hiszem, sikerült. Büszke vagyok a csapatra, minden játékos maximálisan odatette magát az utolsó percig. Ha a hajrában kicsit higgadtabbak és pontosabbak vagyunk, nem lett volna ennyire izgalmas a hatperces ráadás, de így is boldogok vagyunk."

További eredmények: Fehérvár II.–Bicske 0-2, ETO Akadémia–Puskás II. 2-3, Csorna–Zsámbék 5-0, III. Ker. TVE–Kelen SC 3-2, Balatonfüred–Érdi VSE 0-5, Tatabánya–Gyirmót II. 5-1, Komárom–Mór 3-1.