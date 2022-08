Az említett sorozat első fejezete már lezárult, szombaton Kecskeméten 3-1-es vereséget szenvedett a ZTE FC. Ami azért is fájó, mert Bedi Bence góljával vezettek és jobban is játszottak a zalaiak, akiknek futballjában a második, de akár a harmadik találat is benne volt. Csakhogy kimaradtak a helyzetek, a Kecskemét pedig feljött, az igazi fordulópontot pedig Huszti Andás kiállítása jelentette, valamint a hazai egyenlítést hozó büntető. A második félidőben a zalaiak már nem tudtak hatékonyan futballozni, s jöttek a hibák, valamint még két KTEgól. A kérdés az a DVSC elleni mérkőzés előtt, hogy túl tud-e lépni az egerszegi csapat mindezen. Ricardo Moniz, a kék-fehérek vezetőedzője úgy fogalmazott: csapata a saját ellensége, gondolva a kiállításra és arra, hogy emberhátrányban nem tudják azt a futballt játszani, mint egyébként. Emiatt vesztettek 2 pontot az Újpest ellen is. Hozzátette: a megoldást neki kell megtalálnia a hasonló helyzetekre.

Nem számíthat könnyű meccsre kedden sem a ZTE FC, hiszen a DVSC is jobb rajtban reménykedett. Még nyeretlen Joao Janeiro együttese (négy döntetlen, egy vereség), mely ellen szombaton a Puskás a 89. percben egyenlített. Tehát győzelemre éhes csapat érkezik, melynél a nyáron nagy volt a játékosmozgás, de az olyan rutinos labdarúgók, mint Dzsudzsák Balázs, Varga József vagy Szécsi Márk maradtak. Egerszegen különösen figyelni kell Horváth Krisztoferre, a ZTE FC saját nevelésű játékosára is. A támadó 16 évesen, a kék-fehéreknél mutatkozott be a felnőttfutballban, s már akkor látszott, hogy hatalmas tehetség. Majd 2019 januárjában megvette az olasz SPAL Ferrara, innen tavaly az NB II.-es Szeged vette kölcsön (itt remek dolgokat mutatott, 19 gólt szerzett), most pedig a Torino játékosaként szerepel Debrecenben. Biztos, hogy az ő számára is különleges élmény lesz ez a találkozó.

A ZTE FC csapatában nem játszhat a szombaton kiállított Huszti András, és az is kérdés, hogy mennyire nyúl majd bele a csapatba Ricardo Moniz erre az összecsapásra, hiszen nem lehet elégedett a Kecskeméten látottakkal. És akár az egykori népszerű rádiós vetélkedő címe is lehetne a meccs mottója: ki nyer?