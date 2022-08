Egy, a kajak-kenuhoz hasonló magyar sikersportágban felnőtt-világbajnokságra Nagykanizsáról eljutni nem kimondott napi rutin. De Kurucz Levente sem ajándékba kapta a lehetőséget: a korosztályos Európa-bajnok kanizsai versenyző a válogatókon kitűnően teljesített, megbirkózva azzal a kihívással is, amit korábbi edzője, Sári Nándor váratlan halálával állított elé az élet. Új stábbal folytatta a munkát, továbbra is Nagykanizsán. Szádovszki Zsolt instrukciói alapján lapátolt tovább, és ennek is lett az eredménye a felnőttvilágbajnoki hatodik helyezés.

– Úgy tekintek magamban erre a világbajnoki szereplésre, mint visszajelzésre arra vonatkozóan, hogy jól csináljuk a dolgokat – fogalmazott Levente immár újra hazai vízparton. – Ha hozzáteszem, hogy az egyik legfiatalabb kerettag voltam a magam 19 évével a vb-n, s így hoztam ezt a teljesítményt, nem lehet okunk panaszra. Lett volna esélyem más számra is, de úgy döntöttünk, hogy vegyes K–2-ben megyek, és úgy érzem, felnőtt-vb-n elsőre hatodikként zárni kimondottan szép dolog.

– Milyen volt az alkalmazkodási időszak Halifaxban?

– Tíz nappal a vb rajtja előtt utaztunk, és a második napon már nem volt gondom az akk­limatizálódással. Mindez nekem korábban sem okozott soha problémát. Később pedig a verseny már adott elegendő elfoglaltságot, hiszen az előfutamok után még egy elődöntő is várt ránk, ennek keretében harcoltuk ki Alidával az A döntőt. Ott a legjobbak olyan időket mentek, melyek a férfi K–2-eseknek is becsületükre vált volna, tehát roppant erős mezőnyben evezhettünk.

– Ráadásul a világversenyek nyara még közel sem ért véget…

– A müncheni Európa-bajnokság ugyan kimarad, de a szegedi U23-as világbajnokságra már gőzerővel készülök. Férfi K–4 500 méteren lényegében már biztosan indulhatok, illetve lesz még egy K–2-es megmérettetés, ahol eldől, hogy ebben a számban is hajóba szállhatok-e a vb-n. Mozgalmasak ezek a hetek, s bízom abban, hogy a lehető legjobban alakul minden.

Levente saját fejlődésébe vetett hite töretlen. Azzal búcsúzott: lehet, hogy eddig is jó volt kajakban, de ezután még jobb jöhet.