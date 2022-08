Femat Csesztreg–Szalai-Edelholz Zalalövő 2–0 (2–0)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Lakics P.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Szabó B. (Németh D.), Lovrencsics, Biharvári (Péter), Horváth R., Kiss Ba. (Magai), Őri Cs. (Fülöp), Nagy N., Őri M. (Pusztai), Elek. Edző: Tamás Tamás.

Zalalövő: Balogh B. – Gyenese, Csik, Bakó, Agg (Tóth G.), Elek, Végh (Biczó), Czömpöl (Kellner), Radics (Molnár Á.), Cseresnyés, Bekes. Edző: Ostrom János.

A szomszédvári rangadón nagy elánnal kezdtek a csapatok. A vendégek védekezésre rendezkedtek be, amit a hazai csapat a mérkőzés első felében nem igazán tudott megbontani. Aztán az első félidő utolsó 5 percében a csesztregiektől Őri Martin kétszer is villant. Előbb gólpassz, majd gól formájában. A második félidőben meddő mezőnyfölényben játszott a lövői csapat, a hazaiak jól tartották az eredményt, viszont ha kicsit pontosabbak a végén, akár nagyobb arányú győzelmet is arathattak volna.

Gólszerzők: Németh D., Őri M.

Jók: Őri M., Lovrencsics, Biharvári, ill. Cseresnyés, Gyenese.

U19: Csesztreg–Zalalövő 0–4.

Hévíz–Kinizsi Gyenesdiás 4–1 (0–1)

Hévíz, 80 néző. Jv.: Baranyai R.

Hévíz: Dénes – Tóth I., Sebestyén, Meidl, Pál, Buza (Nyári), Szindekovics (Fehér), Sabján (Kustán), Filó, Nagy D., Biró (Erdősi). Edző: Damina László.

Gyenesdiás: Helter – Hegyi, Fellner, Karancz, Tarnóczai (Horváth P.), Bertók (Horváth L.), Kiss, Czafit, Mikola (Gémes), Zsiga (Szabó), Csák. Edző: Kocsis Norbert

Nagy meleg és szépszámú nézősereg fogadta a csapatokat a szomszédvári rangadón. A mérkőzés elején hidegzuhanyként érte a hazaiakat Czafit gólja, aki könyörtelenül kihasználta a hévízi védelem hibáját. Ezt követően a játék irányítását átvették a vendéglátók, de mezőnyfölényük csak a félidő hajrájában hozott nagy lehetőségeket. A 37. percben Nagy D. lövését tolta a kapufára, majd 5 perc múlva Biró közeli helyzetét védte bravúrral Helter kapus. Fordulás után a Hévíz támadásai az 50. percben értek góllá, amikor egy kezezés után büntetőhöz jutottak, és Szindekovics magabiztos ítéletvégrehajtónak bizonyult. Több veszélyes hazai lehetőség után a 60. percben Sabján lőtt 16 méterről kapura, labdája a blokkolni próbáló lábak között a jobb alsó sarokban kötött ki. Hét perc múlva Filó fordult le őrzőjéről a 16-oson belül, majd megszerezte a harmadik fürdővárosi gólt, ezzel gyakorlatilag eldöntötte a három pont sorsát. A hosszabbítás azonban tartogatott még egy eseményt, amikor Tóth egy jól eltalált lövéssel állította be a végeredményt.

Gólszerzők: Szindekovics (11-esből), Sabján, Filó, Tóth I. ill. Czafit.

Jók: egész csapat, ill.Csák, Kiss.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Tarr Andráshida SC 1–2 (1–1)

Kiskanizsa, 80 néző. Jv.: Siket L.

Kiskanizsa: Szőke – Petánovics, Piecs (Kiss G.), Kotnyek, Fülöp, László, Pesti (Anger), Turi (Abay Nemes), Béli (Baranyi), Ötvös, Kiss J. Játékos-edző: László Roland.

Andráshida SC: Kiss B. – Pataky, Czotter (Szabó Be.), Szabó Ba. (Fekete), Temlén, Hajdu (Nagy-Palócz), Takács (Horváth B.), Karóczkai, Orbán, Fülöp, László. Edző: Dobos Sándor.

Kiegyenlített játék jellemezte az első negyedórát, majd a hazaiak néhány esetben veszélyeztetni is tudtak. A 12. percben megszerezte a vezetést az Andráshida SC: László 14 méteres, nem túl erős labdája a hazai védők között jutott a bal sarokba. A vendéggól nem zökkentette ki a hazaiakat, akik továbbra is irányítottak, majd a félidő hajrájában az egyenlítés is sikerült: egy sarokrúgást követően Kiss J. ívelt fejese hullott a hosszú sarokba. Szünet után mindkét csapat a győzelemre játszott, változatos volt a játék, helyzet volt itt is, ott is, de a gólszerzés elmaradt. Végül a hajrában a vendégek részéről László lövése egy védőről megpattanva jutott a hazai kapuba, ami az ASC győzelmét jelentette az egyébként döntetlen színezetű mérkőzésen.

Gólszerzők: Kiss J., ill. László (2).

Jók: Kotnyek, Kiss J., ill. Fülöp, Szabó B., László, Karóczkai.

Magnetic Andráshida TE–Flexibil-Top Zalakomár 1–0 (0–0)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Hegedüs M.

Andráshida TE: Kálovits – Péhl B., Lukács, Doszpoth, Kovács L., Kotsis L., Cséber, Kocsis M., Baksa, Péhl K., Vida. Edző: Bencze Péter.

Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Fenyvesi, Takács, Csalló, Szőke, Horváth J., Madarász Z., Nagy M., Mutter M., Horváth T., Mészáros. Edző: Mutter Attila.

Küzdelmes mérkőzést játszottak a csapatok, a mezőnyben elég sok ütközéssel. Mindkét együttes előtt adódtak helyzetek, de ezekből nem született gól. Végül a 92. percben egy szöglet utáni kavarodásból Lukács megszerezte a győztes találatot, így az ATE otthon tartotta a három pontot.

Gólszerző: Lukács.

Jók: az egész csapat, ill. Tóth-Pajor M., Csalló, Madarász Z.