Röviden már beszámoltunk róla, hogy a kilencfordulós, svájci rendszerű viadalt a Pénzügyőr sakkozója, Ress Tamás nyerte meg, aki végig nagyon magabiztosan versenyzett. Ráadásul címvédőként érkezett, hiszen tavaly, amikor először ült asztalhoz a tradicionális versenyen, ugyancsak győzni tudott. A második helyezett Czeglédi Barna szinte végig az élcsoport tagja volt, a harmadik Becskei Zoltán viszont a torna második felében kapaszkodott fel a dobogóra.

A vasárnapi ünnepélyes eredményhirdetésen Manninger Jenő, Keszthely polgármestere adta át a díjakat a legjobbaknak, illetve a különdíjasoknak, hiszen számos ilyen is kiosztásra került. A tornát szervező Szalai István megköszönte az indulóknak a sportszerű versenyzést.

– Remélem, mindenki, aki itt volt városunkban, jól érezte magát – fogalmazott beszédében Szalai István. – Öt ország képviselői vettek részt versenyünkön és kilencven - nyolc sakkozó ült asztalhoz. Mint minden versenyen, vannak győztesek és vesztesek, de most is azt tudom csak mondani: itt csak győztesek vannak, hiszen itt is népszerűsíteni tudtuk a sakkozást.

Manninger Jenő megköszönte a résztvevőknek, hogy eljöttek a sakkversenyre.

– Mi azt tartjuk, hogy Keszthely kulturális város, a kultúra és a sport pedig szorosan összefügg egymással – mondta a város első embere. – Várom önöket a következő viadalra is, jövőre.

Manninger Jenő a város ajándékával lepte meg Szalai Istvánt, a hallgatóság vastapsa pedig a hálát és a köszönetet is kifejezte a főszervező áldozatos munkájáért, aki évtizedek óta dolgozik a versenyért és ápolja azt a hagyományt, ami immár több mint négy évtizede Keszthely egyik tradicionális eseményévé emelte a sakkozók viadalát.

Ami egyébként valóban családias hangulatú esemény, talán emiatt is szeretik sokan és váltak visszatérő versenyzőkké. Ahogy most is elhangzott: meglehet, van olyan a mezőny tagjai között, aki esetleg először indul a versenyen, de lehet, hogy éppen ő válik majd az egyik Keszthelyre visszatérő sakkozóvá…