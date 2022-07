Szombaton még a horvátországi Koprivnicán lépett pályára Ricardo Moniz együttese és a Slaven Belupo elleni 2-1-es győzelemmel távozott onnan. A kék-fehérek hétfőn már Szlovénia felé vették az irányt, és Roglán ütik fel táborukat ezekben a napokban. Természetesen mérkőzés is szerepel a programban, így szerdán 11 órától a Slask Wroclaw együttesével találkoznak, hiszen a lengyel élvonal tagja szintén Szlovéniában edzőtáborozik. A ZTE FC-nek szombatra is jut egy mérkőzés, akkor az osztrák első osztályú TSV Hartberg otthonában lépnek pályára a zalaiak.

Mint portálunkon már beszámoltunk róla, a ZTE FC leigazolta saját nevelésű játékosát, Csóka Dánielt, aki 2017-ben igazolt Angliába és öt év elteltével tér vissza: három évre írt alá. Ő is ott lesz az edzőtáborban, de közben idehaza is zajlanak az események. Kedden ugyanis megkezdődik a jegyértékesítés a ZTE FC–AC Milan felkészülési találkozóra, amit a július 23-ai ZTE Fieszta keretében rendeznek meg. Az olasz bajnok vendégjátéka iránt nem meglepő, hogy óriási az érdeklődés, így a jegyárusítás első fázisában, július elejéig harminc százalékkel több szezonbérlet talált gazdára, mint egy esztendeje – kaptuk az információt a zalai klubtól. A bérletet vásárlók továbbra is ingyen tekinthetik meg a Milan vendégjátékát, akik viszont csak a gálamérkőzésre szeretnének bejutni, számukra kedden 14 órától indul a jegyértékesítés. A belépők 5990 és 9990 forint között mozognak (diákok és nyugdíjasok ezer forint kedvezményt kapnak). Online rendelés a ZTE FC honlapján érhető el, azonban személyesen is megválthatók a belépők: július 5-én kedden 14-19 óra között a stadion Pláza felőli jegypénztára lesz nyitva, július 6-tól pedig a Zete Shopban.

A Zete Fiesztán egyébként az AC Milan elleni találkozó alkalmával köszöntik a ZTE FC 2002-es, azaz húsz esztendeje bajnokságot nyert együttesét is.