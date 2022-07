Kosárlabda 4 órája

ZTE KK: teljes a keret és a légiós kontingens is

A Zalakerámia-ZTE KK férfi kosárlabdacsapata bejelentette ötödik légiósa érkezését is, s ezzel gyakorlatilag véglegessé is vált a kék-fehérek következő szezont kezdő kerete is.

Az újabb játékos a szerb Petar Rakicevic. A 27 éves, 204 centiméter magas, a 3-as és 2-es pozícióban bevethető Petar Rakicevic hazája több csapatában is megfordult (Metalac, Crvena Zvezda, Dynamic Vip Pay, FMP Meridian). Érdekesség, hogy a 2018/19-es szezonban csapattársak voltak a belgrádi KK Dynamic gárdájában azzal a Danilo Ostojic-csal, aki szintén nemrég kötelezte el magát a Zalakerámia-ZTE KK-hoz. A 2019/20-as bajnoki idényt a szlovén Krka Novo Mesto csapatában kezdte, majd a litván elsőosztályú Dzukija Alytus együttesében fejezte be. Petar Rakicevic az elmúlt két szezont a szerb Vojvodina csapatánál töltötte, a legutóbbi pontvadászatban 24 mérkőzésen lépett pályára, 25 perc játékidő alatt 10,2 pontot, 4 asszisztot és 3,4 lepattanót átlagolva. Az új igazolással kapcsolatban a ZTE KK megszólaltatta Sebastjan Krasovec vezetőedzőt is, aki egyúttal „készre" jelentette a keretet, ami alapján több igazolás már nem várható az egerszegieknél.

