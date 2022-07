A labdarúgó NB III-ba jutott Teskánd együttesében hívta fel magára a figyelmet Nagy Richárd, s ahogy korábban már beszámoltunk róla, Pergel Attila, az együttes vezetőedzője is örömmel vette, hogy futballistájukat az NB II-es Haladás teszteli.

Nagy Richárd kedden is pályára lépett a szombathelyi együttesben, amely szerződést kínált neki, így távozik a Teskándtól. A 21 esztendős futballista két szezont töltött el Pergel Attila együttesében (előtte Hévízen és Gyenesdiáson is játszott), és most nagy lehetőséghez jutott.

– Természetesen örülünk annak, hogy Nagy Richárdnak sikerült a próbajáték – mondta el érdeklődésünkre Pergel Attila. – Annak is örülünk, hogy egy magasabb osztályban szereplő csapat viszi el játékosunkat, és egy pillanatra sem vetődött fel, hogy lebeszéljük erről. Mi azt valljuk, ha valakit magasabb osztályból szemelnek ki, az csapatunkra nézve is hízelgő és megtiszteltetés. Ráadásul egy fiatal esetében az előrelépés lehetőségének mindig ott kell lennie.