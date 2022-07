Megszokhattuk már, hogy az egerszegi klub tagjai rendre remek eredményeket érnek el a lövészet ezen ágában is, amire ráerősített a mostani országos bajnokság is. Amely egyben kiváló erőfelmérő is volt a magyar versenyzőknek, hiszen a nyáron nemzetközi viadalok előtt állnak még a legjobbak. A korábbi nemzetközi versenyek rendezése és az ezeken elért kiemelkedő eredményeket is figyelembe véve Szentendrén, a katonai lőtéren rendezik meg például augusztus 1-7. között az 1000 yardos (900 m) hosszútávlövő világkupát, amin a PLE Zalaegerszeg tagja, ifj. Nagy György segítőként részt vesz. Augusztus 12. és 20. között pedig a németországi Pforzheimben rendezik a muzeális fegyverek 25-50-és 100 m-es világbajnokságát, amelyen a magyar válogatott tagjaként, versenyzőként Zala megyéből Nagy György is indul.

A sarlóspusztai országos bajnokságra meghívottként érkezett a szlovák válogatott, amely remek eredményekkel ösztönözte a magyar csapatot is a minél jobb eredmények elérésére, köztük a PLE Zalaegerszeg tagjait. Az egerszegiek kitettek magukért.

Pálmai Csaba Kuchenreuter csappantyús pisztoly versenyszámban 94 köregységgel országos bajnoki címet szerzett, ahogy a Webley 1896 előtti revolver számban is 88 körrel. Jutott számára egy ezüst is, méghozzáá a Frommer 1945 előtti öntöltő hadi pisztoly számban 85 körrel.

Bertók Péter a Paterson nyitott keretes csappantyús revolver versenyt megnyerte (89 kör), emellett a Magyar Elöltöltő Fegyveres Lövészek Szövetsége első főtitkára emlékére alapított Káldi Gábor Vándorkupát is megnyerte, ami a Patterson és Trapper versenyszámok összege alapján került kiszámításra. Ugyanő szerzett még három bronzérmet is: Mariette csappantyús revolver (88 kör), Donald Malson 50 m-es csappantyús revolver (71 kör), illetve a Remington számban is (Mariette és a Malson összege). Simon László Cominazzó, huzagolatlan kovás pisztoly versenyszámban 76 köregységgel lett második helyezett, a Paterson nyitott keretes csappantyús revolver számban (89 kör) szintén ezüstérmet szerzett, a Rákóczi kovás huzagolt pisztolyosok küzdelmét viszont megnyerte és bajnok lett. Horváth Tamás Paterson nyitott keretes csappantyús revolver versenyszámban 84 körrel szerzett bronzérmet. Nagy György hagyományosan tarolt ezen az ob-n is, hiszen három elsőséget is szerzett. Előbb a Pensylvánia , kovás puska versenyszámban (89 kör) hozott egy bronzot, majd a közelgő világbajnokságra való tekintettel és a gyakorlás miatt került megrendezésre a Minnié, csappantyús hadipuska 100 m-es szám, amelyen 85 körös eredménnyel I. helyezést ért el. Ez utóbbi szám hivatalosan nem volt bajnoki szám. A Yellowboy 1896 előtti ismétlő puska szám viszont igen, és Nagy György 93 körrel magyar bajnok lett benne, ahogy a Mannlicher, 1945 előtti ismétlő hadipuska számban is 92 körrel.