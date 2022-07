A 21 esztendős Szalay Szabolcs egy éve került a ZTE FC-hez, de már úgy, hogy volt tapasztalata a felnőtt futballban, hiszen a Haladás NB II-es együttesében addigra már jó pár mérkőzésen lépett pályára. Karrierje aztán kölcsönadással folyatódott, hiszen az NB II-es Tiszakécskéhez került, de idén januárban visszatért a ZTE FC-hez, amelyhez 2025-ig szóló szerződés köti. Tavasszal az NB I-ben lehetőséget kapott, s immár 13 mérkőzés áll a neve mellett az élvonalban, – egyelőre – valamennyi alkalommal csereként.

Ám közeledik az újabb szezon. Szalay Szabolcs az eddigi felkészülési mérkőzéseken szinte kivétel nélkül kezdőként kapott bizalmat Ricardo Moniz vezetőedzőtől, két alkalommal remek gólt is lőtt a Wroclaw, illetve a Hartberg ellen. Pályafutásában ez az év akár az áttörést is meghozhatja, de előbb azt kérdeztük tőle: mennyire izgatott most.

– Nem csak én, az egész csapat alig várja már, hogy pályára léphessen a Milan ellen – adta meg az egyszerű, de teljes mértékben kézenfekvő választ. – Telt ház előtt szerepelhetünk egy nemzetközi szinten is kiemelkedő együttes ellen, melyben sztárok futballoznak. Az edzőmeccsek eddig jól sikerültek, érhető a felfokozott várakozás mindannyiunkban. Különleges élmény lesz, az biztos.

Szalay Szabolcs egy esztendeje érkezett, de elmondta, nem bánta azt sem, hogy az ősszel Tiszakécskére került kölcsönbe, noha előtte már bemutatkozott a ZTE csapatában az NB I-ben, hiszen két alkalommal csereként pályára léphetett az élvonalban.

– Nagy lépés volt a második vonalból egy élvonalbeli együtteshez kerülni, és az az igazság, hogy itt Egerszegen jobban is érzem magam – árulta el. – Az ősszel Tiszakécskén futballoztam, a félszezonban viszont magam kértem, hogy visszatérjek és a klubnál is szeretettel vártak vissza. Úgy éreztem, hogy itt többet fejlődhetek, a várakozásaim pedig végül be is igazolódtak a tavasz során.

A fiatal támadó tagja volt korábban az U19-es válogatottnak, most az a célja hogy az U21-es nemzeti együttesben is helyet kapjon. Azzal tisztában van, hogy nem lesz egyszerű, de...

– Ez lenne az újabb lépcsőfok, ehhez viszont játszanom kellene az NB I-ben, és olyan teljesítményt nyújtani, hogy meghívjanak – mondta el evvel kapcsolatban. – Itt a ZTE-ben a mester nagyon pozitívan áll hozzánk, fiatalokhoz, azt kéri, hogy felszabadultan játsszunk és ami bennünk van, annak ne szabjon semmi gátat. Ha valami nem sikerül, akkor sem leszúrás a vége, hanem segít, hogy a hibát kijavítsuk. Hozzáteszem, a közeg is olyan, hogy fejlődhetünk. Szerintem szerencsés, hogy fiatal átlagéletkorú a keret. A rövid távú célom az, hogy minél több élvonalbeli mérkőzésen szerepeljek, de távlati cél a külföldi lehetőség lenne, hogy ott is megmutassam magam.

A veszprémi születésű fiatalember azt is elárulta, örül neki, hogy ilyen közel élhet családjához, előtte, a szombathelyi években is sokat segített neki ez. Amikor pedig azt kérdeztük tőle, hogy van-e kedvenc játékosa a szombati ellenfélben, egy kisebbfajta meglepetéssel szolgált.

– Milan szurkoló vagyok, amióta az eszemet tudom – mondta nemes egyszerűséggel. – Ez számomra különleges élmény lesz és az biztos, ha pályára lépek, beleadok apait-anyait. Mindent megteszek a pályán, ahogy eddig, de a mester is azt kéri mindig: legyen bármilyen meccs, úgy futballozzunk, mintha valami döntő lenne.