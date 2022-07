Senkó Zsomborról akkor keltek először szárnyra a hírek, amikor az akkor 16 éves fiatal kapust a világhírű Juventus FC szerződtette. A 197 cm magas és ma is még csak 19 esztendős fiatalember gyerekként a ZTE FC-ben játszott, de a Police-Ola LSK-ban is megfordult, hogy aztán a remek adottságokkal rendelkező kapust a szombathelyi Illés Akadémia válassza ki. Onnan igazolt Torinóba, s most, hogy idehaza szabadságát tölti, sikerült vele időpontot egyeztetni és leülni beszélgetni.

– Ez most egy hosszú szabadság, hiszen május végén érkeztem és majd július 10-én kell visszautaznom – árulta el kezdésként a pakodi fiatalember, aki persze edzésről érkezett a riport helyszínére szerkesztőségünkbe. Merthogy teljesen nem állhat le. – Jó a családdal lenni, és más programokon részt venni. Pihentem is egy hetet, de már edzek.

Zsombor azt elmesélte, hogy kisgyerek kora óta vonzotta a kapusposzt, de kezdetben védő volt, és megesett, hogy a tornákról a legjobb játékosként tért haza. Ma pedig ott tart, hogy 2025-ig élő szerződése van a torinóiakkal, két alkalommal ült már kispadon a Serie A-ban, amikor a Juventus a Napolival és a Romával játszott. A Juventus U19-es együttesében végigvédte a szezont, így az ifjúsági Bajnokok Ligáját is.

– Két meccsről hiányoztam, amúgy hat találkozón védtem a ifi BL-ben, ahol az elődöntőig jutottunk – hallottuk, amikor a szezonról is kérdeztük. – Az elődöntőben a Benficától kaptunk ki, de úgy, hogy tizenegyesekkel maradtunk alul. Összességében viszont a Juventusnak ez volt a legjobb szereplése eddig a fiatalok Bajnokok Ligájában, hiszen korábban csak a nyolc közé jutott a csapat. Kár volt viszont kiesni, fájó volt, hiszen sokak szerint mi játszottuk igazából a döntőt a portugálokkal, akik aztán meg is nyerték az ifjúsági BL-t.

Senkó Zsomborral számolnak, ezt éreztetik vele. Karácsony után egy hónapig például a felnőtt kerettel edzett, velük utazott a felkészülés során. Nagy potenciált látnak benne, de ahogy mondta, maga is tudja, hogy fejlődnie kell, ami 19 évesen magától értetődő folyamat.

Arra a kérdésre pedig, hogy a következő szezonban mi a célja, így felelt:

– A távlati célom az, hogy odaérjek a felnőtt kerethez, de előbb az U23-as csapathoz csatlakozom, ez a következő lépcsőfok – árulta el. – Az U19-es együttesben már nem játszok, a Juventus második csapatát jelentő U23-as gárda pedig a Serie C-ben szerepel. Ez már felnőttfutball, és az lenne a célom, hogy minél többet védhessek ebben az osztályban és fejlődjek. Ezért kell dolgoznom továbbra is keményen. Július 10-én hat mezőnyjátékossal nekem is egy héttel előbb kell elkezdenem a felkészülést, hiszen a felnőtt keret szintén munkába állt. Lesz egy torna, s ha valaki az első csapat keretéből kiesne, közülünk lesz majd a beugró, ha erre szükség lenne.

Ismerve az olasz futball erejét és hátterét, na meg a Juventus hírnevét, elismertségét a világban, érdekes lehet a kívülállók számára, hogy milyenek egy 36-szoros olasz bajnoknál a hétköznapok. Főleg egy magyar fiatalember számára, aki belecsöppent ebbe.

– A háttérben minden olyan, mintha egy nagy családban lennél – említette Zsombor. – Fejben viszont ott kell lenni, ha van egy rosszabb napod, azt azonnal jelzik, hogy ennél többet várnak. Nagy a követelmény, ez tény. Annyiban szerencsém volt, hogy az Illés Akadémián Németh Gábor volt az edzőm, és "Gaca bá" is mindig sokat követelt, mindent kihajtott belőlem. Ma is remek a kapcsolatunk, sokszor beszélünk. Ettől függetlenül, amikor még az U17-es csapatnál voltam és szólt az edző, hogy másnap máshol edzek, de nem nem egy szinttel feljebb, hanem a felnőtteknél... Egész éjjel gondolkodtam, nem tudtam, mi lesz. Ám minden természetes volt, biztattak, segítettek, ment a poénkodás, ha volt rá alkalom. Amíg itt volt, Gianluigi Buffonnal nagyon jó volt a kapcsolatom és Giorgio Chiellinivel vagy éppen Wojciech Szczesnyvel, az első számú kapusunkkal is az. Nem arról van szó, hogy rendszeresen üzengetünk az Instagramon egymásnak, de a munkában tökéletes partnerek. Az persze fontos, hogy három és fél év után már szinte folyékonyan beszélek olaszul. Fél évet tanultam, aztán még egy félév után már mindenkivel megértettem magam. Odakint csak ezt használom, a magyart csak akkor, ha valakivel itthonról beszélek.

Ami pedig a magyar futballt illeti, azt Senkó Zsombor is érzi, hogy az olaszok a korábbiaknál kicsit jobban odafigyelnek, elsősorban a válogatottra, hiszen Marco Rossi együttesének vannak jó eredményei.

Mi pedig az kívánjuk Senkó Zsombornak: az ő nevét is ismerjék meg - még jobban...