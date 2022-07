A ZTE FC labdarúgó csapatának felkészülését végig követtük, láttuk, hogy egy ambiciózus társaság az egerszegi, amely bátran nyúl a fiatalokhoz. A tétre menő játék viszont most kezdődik, hiszen péntektől már minden mérkőzést nem szép játékban, biztató megmozdulásokban, hanem bajnoki pontokban mérnek.

A kék-fehéreknél - nem is titkoltan - az új bajnokságban egy még eredményesebb, még sikeresebb csapat kialakítása a cél, ami magával vonzza a még több nézőt is. Az eddig látottak alapján alakul a dolog, de most jön az elvégzett munka próbája, a bajnokság. A ZTE FC az AC Milan elleni győzelemből meríthet erőt és önbizalmat, joggal.

A nyitány előtt Ricardo Moniz vezetőedzőt kérdeztük a felkészüléssel és a nyitánnyal kapcsolatban.

– A felkészülés kezdetén úgy fogalmazott: a bajnoki nyitányra készen áll csapata a rajtra. Sikerült elvégezni azt a munkát, ami ehhez kellett?

– Igen, természetesen. Az AC Milan elleni mérkőzésen már lehetett látni, hogy készen állunk. Dicséret illeti a játékosokat és a stábot is az elvégzett munkáért. Miénk a legfiatalabb csapat az NB I-ben, a hétvégi mérkőzés pedig egy jó teszt volt, pozitívan tekintünk előre.

– Akadtak sérülések és vannak, mint Lesjak, akik még mindig nem teljes értékű harcosok. Ezek a nehézségek milyen mértékben érintették a munkát?

– Érintették, hisz idő kell ahhoz, hogy Zoran Lesjak, vagy épp Csóka Dániel százszázalékos legyen. Azoknak is időt kell adnunk, akik később csatlakoztak a kerethez, hisz nagyon magas intenzitással edzettünk a felkészülés elejétől. Fizikális tekintetben utol kell, hogy érjék a csapat többi tagját.

– Eltelt hat hét a közös munkából. Mit kapott ez idő alatt a csapattól, a környezettől?

– Az elején sosem tudod, hogy mit várhatsz, de amit az elmúlt hat hétben kaptam a csapattól és a környezettől az nagyon pozitív. Azt látom, hogy a játékosok éhesek a sikerre, bátran futballoznak és szeretnek keményen dolgozni. A bajnokság legfiatalabb csapataként ezek nagyon fontos tényezők.

– Az első ellenfél a Honvéd, melynek csapata alaposan kicserélődött. Sikerült elegendő információt szerezni a pénteki ellenfélről?

– Igen, remek megfigyelőink vannak, kielemeztük az ellenfelet. Ismerjük az erősségeiket. Egy nagy hagyományokkal rendelkező klub, mely hazai pályán mindig kemény ellenfél volt, jól emlékszem a korábbi magyarországi időszakomból is. Ettől függetlenül tudjuk, hogy mit várhatunk és nyerni szeretnénk Budapesten.

– A Milan elleni siker alaposan ráirányította a figyelmet a csapatra. Lesz emiatt nyomás pénteken az együttesén, illetve mit remél az első mérkőzéstől?

– Nincs nyomás a futballban, ezt az érzést főként az emberek kreálják. A labdarúgás egy játék, mi pedig a saját utunkon megyünk tovább. Az AC Milan ellen telt ház előtt sem éreztük a nyomást. Ha keményen dolgozol, akkor nincs miért stresszelned.