A lengyel Adam Kaszubowski például a pennsylvaniai Penn State Egyetem edzőjeként hozott vívókat. Korábban a lengyel tőrválogatott edzője volt, a 2016-os riói olimpián az egyiptomi csapat vezetőedzőjeként dolgozott, mostani szavaiból pedig az tűnt ki, hogy nagyon elégedett az Egerszegen tapasztaltakkal.

- A város nagyon kedvező helyen fekszik, a sok európai ország közelsége is kedvez ennek az edzőtábornak - vélte a szakember. - Nagyon szerencsés, hogy ennyien össze tudtunk itt gyűlni, együtt dolgozni. Nagyon jó, hogy mindezt Fekete Gáborék megszervezték. Házigazdánkat korábbról ismerem, most meg tudjuk osztani egymással a tapasztalatainkat és a tanítványoknak is át tudjuk adni ezeket. Jövőre biztosan visszatérünk, nagyon tetszik ez a hangulat. Úgy is fogalmazhatnék: egy edzőnek ilyen körülmények között dolgozni igazi álommunka.

Mi is tapasztaltuk: a lelkesedés mindenki részéről megvan. Napi két edzés van, a résztvevők zömének a szállása és az étkezési lehetősége is helyben, a Mindszenty-iskolában van, de a város más szálláshelyeiben is foglaltak maguknak a vívók.

Darabos Géza, a ZVE elnöke is éppen "befutott" a hétfő esti edzésre.

- Ezért csináljuk az évekkel ezelőtt kezdett munkát, hogy legyenek ilyen megmozdulások is - fogalmazott az elnök. - A ZVE nevét már külföldön is egyre többen ismerik és ezáltal a várost is, ami szintén nem elhanyagolható szempont.

Fekete Gábor elárulta: hagyományt szeretnének teremteni az edzőtáborból, hiszen a szervezés a klubnak is megéri. A klubtól mindenki kapott üdvözlő csomagot, ajándékokat, s bár a szombatig tartó edzőtábor elsősorban a munkáról szól, szerveztek szabadidős programot is, például a ZalaZone-ba. A tábort pedig mezítlábas diszkóval és közös sütéssel zárják, hiszen a gyerekeknek fontos, hogy kapcsolatokat is építsenek.

Lényeges, hogy kerekesszékes vívók is vannak a táborban, s idővel bővülhet az ő létszámuk is, de akár más fegyvernemek képviselőit is befogadnák.