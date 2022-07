A dél-zalai versenyző a szintén sikeres Nyár­indító Kupa után tért vissza a városba, ahol 18 ország hatszáz erőemelője indult. Danicser a WPC, azaz a profi kategória 90 kg-os mezőnyében a nyílt és a Masters 1. korcsoportban is az elemelést választotta fő versenyszámának, és két jó fogással, 155 kg-os eredménnyel mindkét esetben győzött.

A sportolónő elárulta: ennél a szervezetnél még nem versenyzett, s örült, hogy ebben a mezőnyben is kipróbálhatta magát. Elismerte: ezúttal néhány kilogramm benne maradt, de már készül a továbbiakra, így a WUAP és a GPC világbajnokságára, ahol szeretné megjavítani saját, 160, illetve 168 kg-os világrekordjait. Ám addig még vár rá egy másik kihívás is, hiszen a ZTE SK súlyemelője is egyben. Ebben a sportágban az idén masters Európa-bajnokságot rendeznek, és ő is ott akar lenni Lengyelországban.