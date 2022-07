Az utolsó fordulóig nyílt volt a verseny a bajnoki címért keleten. Az Alsópáhok 49 ponttal nyert a szintén 49 pontos Vindornyaszőlős előtt, harmadik az Óhíd 47 ponttal. Erre mondják: kiélezett csata. De valóban ilyen volt a bajnokság?

– El kell ismerni, hogy a Vindornyaszőlős és az Óhíd nagy csatára kényszerített bennünket – válaszolt Kiss László, az Alsópáhok edzője. – Amennyiben hibázunk, minden máshogy alakult volna, és akár lehettünk volna harmadikok is, de szerencsére sikerült győznünk a Türje ellen.

– Így azonban talán az öröm is nagyobb volt, mint egy sima, hátradőlős bajnoki sorozat végén…

– Hát hogyne! Óriási boldogságot jelentett, hogy megnyertük a bajnokságot. Az előző két szezonban is ott voltunk a küszöbön, hiszen tavaly ezüstérmet szereztünk, előtte pedig a második helyen tanyáztunk, amikor a pandémia miatt félbeszakadtak a bajnokságok. Az elsőséget pedig sikerült is méltóképpen megünnepelni, a pályaavatóval is.

– Minek volt köszönhető ez a siker?

– A miénk is amatőr bajnokság, csodákat nem lehet várni. Szerintem nagy jelentőséggel bírt, hogy a fiúk elfogadták a tényt: nem elég vasárnap lejátszani az aktuális meccset, hanem egy kicsit többet kell tenni. Egy pluszedzést is betettünk péntekre, amin nagy számban voltak ott a játékosok. Ezenfelül az elmúlt két évben közel voltunk a győzelemhez, és mindenki akarta, hogy most végre sikerüljön az élen végezni. Sokat számított az is, hogy a téli műfüves bajnokságban jól sikerültek a meccseink, megnyertük a III. osztályú csapatok sorozatát, ami kellő önbizalmat adott. Bajnoki címet legutóbb a 2012–2013-as szezon végén ünnepelhetett a csapat, vagyis kellett már ez a siker!

– Viszont nem lépnek fel a magasabb osztályba. Mi lesz a célkitűzés a következő szezonra?

– A bajnoki címmel adott volt a lehetőség a második vonalba lépni, de nem tudunk annyi fiatalt összeszedni, hogy az előírt utánpótláscsapatot is indíthassuk. Ez országos szinten probléma a kisebb települések esetében. A felkészülést elkezdtük és tudjuk, hogy egy bajnoki címet könnyebb megszerezni, mint megvédeni. Tudjuk, hogy a riválisok készülnek és erősítenek, kihívó lesz bőven. Nem mondjuk ki, hogy megint bajnokok akarunk lenni, de a dobogón illene ott lennünk újra.

– Együtt marad a csapat?

– Vannak, akik abbahagyták, vagy máshol folytatják, ezek meghatározó játékosok, akiket nehéz lesz pótolni. Vágusz Patrik, a csoport gólkirálya is távozóban, így támadót mindenképpen kellene igazolni, de érkezett már egy kapus és egy belső védő is