Az ünnepi eseményről mi is beszámoltunk és írásunkban természetesen szerepelt a „ZTK évszázada” kiadvány megjelenése is. Belelapozva a kiadványba számos érdekességre lelhet az olvasó, ami elsősorban a szerkesztő, Herczeg Imre munkáját dicséri. Ő a könyv megírásával kapcsolatban elmondta: elsősorban a száz év történetének ismertetése volt a célja, de – és erről a könyvében is tesz említést – a legnagyobb nehézséget az jelentette számára, hogy az elmúlt egy évszázadban nem született hasonló feldolgozás a Zalalövői TK történetéről.

Éppen ezért a korai évtizedekről nagyon nehéz volt adatokat gyűjtenie, nem nagyon akadt fellelhető dokumentum ebből az időszakból. Herczeg Imre alaposságát dicséri, hogy nem lépett át ezen az időszakon, így megtudható, hogy 1922-ben helyi iparosok és kereskedők voltak az alapítók, illetve a sportegyesület finanszírozói is. Elsősorban a labdarúgás jelentette a sporttevékenységet a ZTK-nál, de az 1930-as években atlétikai szakosztály is alakult. A futballcsapat főleg a környékbeli csapatokkal és határ menti osztrák együttesekkel mérkőzött, mivel szervezett bajnokságban nem szerepelt.

A Zalalövői TK életében is nagy törést jelentett a II. világháború, annál is inkább, mivel az alapító Hilmayer Ede és Miklós is deportálásra került, s ők sem tértek haza Auschwitzból… A háború után viszont – ahogy olvashatjuk a könyvben is – gyorsan előkerült a labda és az 1945–46. évi bajnokságban, a Nyugat-Magyarországi Labdarúgó Alszövetség szombathelyi csoportjában játszott a Zalalövői TK, mely 1951-ben már a megyei bajnokság I. osztályában szerepelt.

Innentől annyiban könnyebb dolga volt már Herczeg Imrének, hogy sikerült korabeli csapatfotókat és újságbeszámolókat is a könyvbe szerkesztenie. A szerző gondosan ügyelt, hogy a csapat és az egyesület fontosabb szereplőit az adott időszakban minden esetben megemlítse.

A ZTK nem mindig szerepelhetett a megyei I. osztályban, viszont 1997 mindenképpen fontos évszám. Abban az évben – 13 esztendőt követően – került fel a Zalalövő TK a megye egybe, s azóta, vagyis negyed százada itt is játszik. Herczeg Imre innentől „naprakész” információkkal rendelkezik, hiszen 1997-től a Zalai Hírlap helyi tudósítójaként számolt be a ZTK mérkőzéseiről és más, vele kapcsolatos eseményekről. A könyvben nem feledkezik el említést tenni és feldolgozni a többi szakosztály (atlétika, asztalitenisz, kézilabda, röplabda, teke) múltját sem. Ami kifejezetten tetszik, hogy külön fejezet foglalkozik a ZTK legendáival, illetve azokkal a sportolókkal, akik magasabb szintre jutottak sportágukban, de Zalalövőről indultak.

Herczeg Imre munkája innentől alapmű, hivatkozási alap. Emellett olvasmányos, bárki számára hasznos és érdekes kiadvány. Olyan, amit jó kézbe venni.