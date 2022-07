A ZTE FC új edzője, Ricardo Moniz érkezésével szinte garantálható volt, hogy új szemléletet hoz magával a holland szakvezető. Az eddig lejátszott felkészülési mérkőzéseken mindez már visszaköszönt, és az is, hogy ahhoz a fajta intenzív futballhoz, amihez a holland vezetőedző ragaszkodik, egyre inkább hozzászokik a keret. A szombati, Hartbergben rendezett győztes (2-1) mérkőzésen is láttuk mindezt, s azt is, hogy Kálnoki-Kis Dávidnak ebben egyfajta vezérszerep juthat.

De nézzük: mindezzel a védő is egyetért?

– Más stílusban játszunk, viszont a harcos játék, amit eddig is képviseltünk, megmaradt – kezdte válaszát Kálnoki-Kis Dávid, amikor csapata újabb mérkőzése előtt megkerestük. – Az, hogy vezérszerep jut-e számomra, igen, örülnék ennek. Mindez viszont a játékomtól is függ majd. Sok a fiatal a csapatban, a tapasztalatommal igyekszem segíteni őket, szerencsére nagyon jó a kapcsolat az együttesen belül. Vannak viszont olyan szituációk, amikor hátulról kell hajtani az együttest, s ilyenkor nekem is hallatnom kell a hangom.

Az 1991-ben született Kálnoki-Kis Dávid az MTK csapatában nevelkedett és mutatkozott be az élvonalban. A védő 2021 januárjában igazolt a ZTE FC-hez a Budapest Honvéd együttesétől, és a legutóbbi szezonban 23 találkozón lépett pályára kék-fehér színekben a labdarúgó NB I-ben.

– Azt is láttuk, hogy nagyon intenzív a kommunikáció a csapattagok között a mérkőzések alatt. Mindez elvárás?

– Valóban nagy hangsúlyt fektetünk erre, de már az előző szakmai stáb is próbálta efelé terelni a társaságot. Sarkalatos pont, hogy folyamatosan beszéljünk egymással, működjünk együtt csapatrészeken és posztokon belül is. Ne ad hoc jellegű legyen a dolog, hanem szervezett.

– Mi a helyzet az erőnléttel? Intenzív futballt kér Ricardo Moniz, ez jól látszik, de nem mindig sikerül még kitolni ezt a találkozók végéig. Egyetért ezzel?

– Dolgozunk rajta rendesen, nem is keveset... Van még hova fejlődni, de a Hartberg ellen én úgy éreztem, hogy hatvan-hetven percig már ki tudtuk tolni ezt az időszakot. Azt kell mondanom, amilyen ütemben fejlődik a társaság, a rajtra készen lehetünk ezzel a munkával is. Még nem jött el a frissítés ideje, s olyan ellenfelekkel játszottunk eddig, akik a felkészülésükben már előrébb tartottak. Vagy a korábbi bajnoki rajtjuk, vagy éppen az európai kupaindulásuk miatt.

– Bátran játszanak és látszik, hogy néhányan mernek is futballozni. Ez lehet a kulcs?

– Igen, pontosan ez az. Hozzáteszem, eddig edzőmérkőzések voltak, de amikor már bajnoki meccsek jönnek és az eredménytől is függ majd minden, az lesz az igazi értékmérő. Most úgy érezzük, hogy ez a fajta szellemiség visszaköszön majd a tétre menő találkozóinkon is.

A ZTE FC a Budapest Honvéd vendégeként nyitja majd az új szezont (július 30.), a második fordulóban (augusztus 6.) pedig a Ferencvárost fogadja. Az első nyolc fordulóban (melyek után a válogatott mérkőzései miatt szünet következik) a ZTE FC négy hazai mérkőzést vív (sorrendben az FTC, a Kisvárda, a DVSC, valamint a Puskás FC ellen), négyszer pedig idegenbe utazik (a Honvéd után az Újpest, a Kecskemét, majd a Mezőkövesd otthonába).

Ami a Vasas elleni találkozót illeti, továbbra is vannak sérültek a keretben, az majd szerdán derül ki, ki térhet vissza a pályára.

Nem közvetlenül, de közvetve érinti a ZTE FC-t, hogy a márciusban a csapattól a dél-koreai Ulszan együtteséhez igazolt Koszta Márk szabadon igazolható játékossá vált, miután a klubja leigazolta a paksi gólkirály Ádám Martint. Az, hogy Koszta útja merre vezet tovább, még nem tudni, sajtóhírek szerint akár Dél-Koreában is találhat csapatot magának. Vagy másutt.

