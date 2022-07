Aki egy kicsit is jártas a sportban, pláne a futballban, annak a teqball ma már a foci jól ismert ága, leágazása. Nem véletlenül, hiszen a futballsztárok is népszerűsítették. Maga a teqball magyar fejlesztésű sportág, futballalapú játék, amelyet egy ívesen meghajlított asztalon játszanak, és több, mint 100 országban van jelen. Magyar szempontból sikeres sportág, s az eddigi négy teqball-világbajnokságon Blázsovics Ádám már négyszeres világbajnok (három egyéni címe mellett egyszer párosban is nyert Bányik Csabával). A sportág az erős lobbinak köszönhetően ott tart, hogy minden valószínűség szerint olimpiai sportág lesz 2028-tól. Önálló sportág, de kiegészítője is a futballképzésnek, hiszen technikailag sokoldalúnak kell lenni, aki elég ügyes akar lenni benne, s ma már a labdarúgópályák, edzőközpontok nélkülözhetetlen kelléke lett.

Zalaegerszegen is haladni akartak a korral, így alakult meg a MegismerTEQ Zalai Teqball SE. A tíz alapító között vannak "régi, rutinos rókák", de fiatalok is, így pedig lehetőség nyílt a zalai régióból is beszállni az országos versenysorozatba. Az egyesület elnökének Boyér Sándort választották. További alapító tagok: Nagy Barbara, Kósa Nimród, Kormos Bence, Korpics Attila, Sebestyén Attila, Molnár Ferenc, Csiszár Albert, Bogyó Károly és Biró András.

– Tulajdonképpen már tavaly év végén megalakultunk, és arra vártunk, hogy a Magyar Teqball Szövetség is felvegyen bennünket a soraiba – említette bemutatkozásként Boyér Sándor, aki közel a hetvenhez is otthonosan mozog az asztal körül. – Hatvan éve lábteniszezek, hiszen nyolc éves koromban kezdtem, ez az alap. A teqballal pedig öt éve találkoztam. Meghirdettek egy versenyt és volt szerencsém az akkor még egyszeres világbajnok Blázsovics Ádámmal játszani, és nem ment rosszul.

Azóta az egerszegiek is elkezdtek versenyekre járni, nem is sikertelenül, ezekről Boyér Sándor egy csokor videót is megmutatott. Ahogy említette, a ZTE-stadion melletti teqball-pályán, Andráshidán és Alsóerdőn is szoktak gyakorolni és edzeni, hiszen önálló asztaluk egyelőre nincs. Gyakoroltak már ZTE-játékosokkal, vagy éppen a kék-fehérek egyéni képzésében részt vevő egykori francia klasszissal, William Gallas-szal is.

Az egerszegiek célja, hogy ők is bekapcsolódjanak a hazai szövetség versenyrendszerébe. A bajnoki rendszerben ugyanis csak igazolt játékosok vehetnek részt.

– Ezért jött létre Zalaegerszegen is ez az egyesület, hogy aki versenyezni akar, az leigazol az egyesületbe és a MegismerTEQ versenyzőjeként indulhat az országos bajnoki rendszerben. Mi is várjuk azok jelentkezését, akik csatlakozni szeretnének hozzánk. Három éve elvégeztem a nemzetközi szövetség, a FITEQ által Budapesten megtartott képzést, így a szabályokról és minden más hasznos tudnivalóról is állok az új tagok rendelkezésére. Tervezzük, hogy hamarosan Egerszegen is meghirdetünk egy versenyt, ami előkészület alatt áll – mondta még el Boyér Sándor.

Az elmúlt három hétvégén pedig Szombathelyen, a Tófürdőn tartottak nyílt teqball-versenyt, ezeken a MegismerTEQ játékosai közül négyen neveztek, és jó szereplésüknek köszönhetően mindegyikük serleggel térhetett haza. Kormos Bence egyéniben első lett, párosban pedig Nagy Barbarával másodikak, míg a harmadik helyen a Boyér Sándor – Molnár Ferenc duó végzett, továbbá Boyér Sándor legutóbb egy egyéni harmadik helyet is elcsípett.