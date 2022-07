A rangos zalakarosi kerekezés, vagyis a Mapei Tour de Zalakaros kerékpáros fesztivál idén fennállásának tizenöt éves jubileumát ünnepli. Ebben az esztendőben szeptember 23–25. között rendezik majd meg a programot, melyhez azonban a fürdővárosban és környékén egy debütáló versenyszám is csatlakozik majd, október 1-jei dátummal.

A rendezvényt bemutató hivatalos

sajtótájékoztatón minderről szó esett.

A kísérő programokkal tarkított, három napot felölelő szeptemberi versenyhétvégén öt különböző futamban próbálhatják ki magukat a résztvevők: ezúttal is lesz céges csapatverseny, gyerekverseny, családi bringatúra, országúti teljesítménytúra, valamint országúti maraton is. Az október 1-jei Karoscross pedig egy feltörekvő kerékpáros szakág hazai szezonnyitó versenyét foglalja magában.

– Tizenöt év elteltével a célunk továbbra is a bővítés és a fejlesztés, illetve 2023-ban már azt szeretnénk majd elérni, hogy ne egy, hanem két teljes hétvégét töltsünk meg a térségben kerékpáros programokkal – tudtuk meg máris előre tekintve a szervezők részéről Jankovics Ferenctől, aki immár

másfél évtizede motorja a kerékpáros rendezvénynek. – Ennek első lépése, hogy idén tető alá hozzuk az országos cyclocross szezonnyitót, mellyel pályáztunk a Magyar Kupasorozatba való bekerülésre is. Ez a szakág egyre népszerűbb Magyarországon is, ami nagyban köszönhető Vas Kata Blanka élsportoló fantasztikus nemzetközi eredményeinek.

A Mapei Tour de Zalakaros a folyamatos fejlődés jegyében igyekszik egyre bővebb támogatói kört megszólítani. Ennek a törekvésnek a gyümölcse például az is, hogy a viadal mellett 2015 óta névadóként szerepel a Mapei, míg 2017-től immár a Szabadics Zrt. is tekintélyes szponzorként lépett

be a verseny életébe. Markovich Béla Mapei-ügyvezető, valamint Kovács Tamás, a Szabadics Zrt. elnökének tegnapi szavai pedig arról árulkodtak:

egy pillanatra nem bánták meg, hogy a „TdZ” mellé álltak. Miként Végh Andor, a zalakarosi fürdő vezérigazgatója, illetve Czimondor Nándor alpolgármester és Üsztöke Botond, a Zalakarosi Turisztikai Egyesület elnöke is hangsúlyozták, hogy a fürdőváros hosszú esztendők óta csak nyer a hasonló esemény(ek) megrendezésével, felkarolásával.