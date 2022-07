A Csatár a 2017/2018-as szezonban még a 12. helyen zárt, azóta azonban kétszer is dobogós lett, és a Covid miatt félbeszakadt 2019/2020-as idény­ben is a 3. helyen állt.

– Tavaly nyáron sikeresen meg tudtuk erősíteni a csapatot több fiatal játékossal – kezdte Körmendi László, a Csatár edzője. – Viszonylag jó összetételű keret jött össze, a fiatalok és az idősebbek is hozzátették a magukét a pályán. Gyakorlatilag rajt-cél győzelmet arattunk, talán egyszer voltunk a második helyen. Kicsit nehéz volt így végigcsinálni a szezont, hiszen nagyok voltak az elvárások, mert az első helyről csak hátrafelé lehetett volna lépni. Szerencsés volt a sorsolásunk is, mire a rangadók jöttek, majdnem teljesen összeállt a csapat.

Körmendi László szerint a bajnoki cím a tavaszi szezonban dőlt el: a Csatár mindössze kétszer kapott ki, a fontos meccseket pedig sorra meg tudta nyerni.

– Volt egy-két meccs, ami elment, talán a Bocfölde elleni oda-vissza két mérkőzés az, ami nagyon nem volt szép, az összes többi csapat ellen megnyertük a rangadókat. Illetve nagyon sokban hozzájárult a bajnoki címünkhöz, hogy nem egy játékosról szólt a csapatunk, mint nagyon sok rivális egyesületnek, hanem volt hat-hét olyan labdarúgónk, akik közül bárki el tudott dönteni mérkőzéseket. Mindig volt két-három ember, akik kiemelkedőt tudtak nyújtani, a vesztes mérkőzéseken pedig gyakorlatilag becsődölt a csapat. Ez kicsit a rutintalanság rovására is írható, hiszen nagyon sok a fiatal játékosunk. Ami még fontos, hogy ebben a csatári csapatban most talán kilenc vagy tíz helyi lakos van, és mindenki kötődik valamilyen szinten a faluhoz, nem nagyon vannak a szó szoros értelmében vett légiósaink. A másodosztályt nem vállalhatjuk, mivel tartalék csapatot nem tudunk kiállítani, és szívesebben is maradunk ebben az osztályban, ahol mindig környékbeli ellenfelekkel találkozunk.

A Csatár szerezte a bajnokságban a legtöbb gólt (116), és – ahogy Körmendi László is elmondta – csapatként működtek, amit az is bizonyít, hogy összesen 15 játékos volt eredményes. A házi góllövőlista élén Boczföldi Mihály végzett 24 góllal, de Baksa Máté, Gaál Tibor és Mátyás Gyula is tíz találat fölé jutott.