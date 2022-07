Az NB II-ben szereplő férfigárda évek óta az élmezőnyben végez. Jakabfi Imre csapatvezető és játékos elárulta: szinte minden esztendőben megvan a dobogó, de már többször megnyerték a bajnokságot. A csapat szinte változatlan összeállításban szerepel. Épp a mostezáruló bajnoki szezonban történt némi változás: Nemes Szilárd helyett Bihercz Tamás érkezett. Rajta kívül az „alapcsapatot” Berdár Norbert, Zborai Gyula és Nagy Emil alkotta. De asztalhoz lépett még Végh Zsuzsanna, Radmila Tominjak, Salamon Attila, Halász Lajos és Orbán Flóra is. – Egyértelműen a dobogó elérését tűztük ki célul – mondta Jakabfi Imre. – A legnagyobb ellenfélnek a Dunaújvárosi Főiskola első csapata, a PEAC III. és a Beremend együttese bizonyult. A dunaújvárosiaké egy főiskolás csapat extraligás és NB I-es játékosokkal, ellenük nem lehetett esélyünk. Sajnos a PEAC III. ellen is becsúszott egy nem várt vereség, a többi mérkőzésen viszont veretlen maradt a csapat. Viszont a 14 győzelem, egyetlen döntetlen és három vereség imponáló eredmény. Kiemelkedő, 80 százalék feletti eredményt ért el Bihercz, Berdár és Végh, akik a csapatunk húzóemberei lettek. A sörgyáriak második helye akár NB I-es szereplést is jelenthetne, ám arról, hogy mely csapatok folytathatják egy osztállyal feljebb, augusztus elején egy helybetöltő torna eredménye dönt.