ZTE FC - NK Krsko (szlovén II.) 4-1 (1-1)

Lendva, zárt kapus mérkőzés.

ZTE FC: Demjén - Gergényi, Mocsi (Safronov, 60.), Kálnoki-Kis (Gergely B, 75.), Bedi (Mim, 46.) - Meshack (Klausz, 60.), Sankovic (Huszti, 60.), Tajti, Májer (Kovács B., 60.) - Szalay (Manzinga, 46., Boros, 75.), Németh D. Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Gólszerzők: Tajti (31.), Manzinga (59.), Huszti (67.), Németh D. (79.), illetve Kunstic (13.)

Noha előzetesen a szlovén második ligás Aluminij csapata volt jelölve ellenfélnek, változott a helyzet, végül a szintén a szlovén kettőben szereplő NK Krsko ellen lépett pályára Ricardo Moniz együttese. A héten aktív volt a zalai csapat az átigazolási piacon is, hiszen bejelentette az amerikai Eduvie Ikoba és a brazil Diego Santos Carioca leigazolását, de szombaton egyikük sem lépett pályára, csak a lelátón foglaltak helyet. Zoran Lesjak, Csóka Dániel sérülés miatt továbbra is hiányzott, a korábban hiányzó Huszti András viszont már a keretben lehetett.

A ZTE FC ugyanazzal a lendülettel kezdett, amit az eddigi felkészülési mérkőzéseiken már tapasztaltunk, de azt kell mondani hogy a Krsko felvette a kesztyűt. Mint megtudtuk a szlovén-horvát határhoz közeli csapatban több horvát játékos is futballozik Zágrág közelsége miatt nagy a merítési lehetőség a szomszédból. Keményen játszott a szlovén együttes, de a 7. percben egy szép zalai támadás után Meshack jó helyzetből a keresztlécet találta telibe. Nem sokkal később viszont egy bal oldali labdából a szlovénok egy fejessel megszerezték a vezetést. Ennek ellenére a ZTE-nek továbbra is helyzetei voltak, a kapus kétszer is nagyot mentett. A 31. percben Tajtit ütötték el a büntetőterület előtt, a kék-fehérek középpályása pedig 18 méterről kegyetlenül bevarrta a kapu hosszú oldalába a szabadrúgást. A szlovénok lendülete azért erre az időszakra már alábbhagyott, a ZTE pedig sorra dolgozta ki a helyzeteit, de minden lövés kipattant az ellenfélről.

Ricardo Moniz óvatosan gazdálkodott a cserékkel a szünetben, hiszen csak hét mezőnyjátékosa ült a kispadon, és az várható volt, hogy egy héttel a Milan elleni várva várt találkozó előtt nem akarja 90 percet játszatni kulcsjátékosait. AZ 50. percben Gergényi szabadrúgásból találta el a kapufát, s olybá tűnt, hogy ezen a meccsen semmi nem akar bemenni. Egy perc múlva Májer átadása zuhant el a lábak mellett, de a labda most is a kapufában akadt el. Aztán az 59. percben Manzinga törte meg a jeget, aki egy magasan érkező labdát okosan fejelt a kapus felett a kapuba, ezzel pedig már a ZTE FC csapata vezetett. Jöttek a cserék is, és az újabb gól, amikor egy védők mögé lehulló labdára Huszti érkezett és nem hibázott. A ZTE FC csapata a cserékkel is dominált és a 79. percben noha a kapufa még ismét megmentette a góltól a szlovénokat, de a kipattanót Németh D. éles szögből lőtte a hosszú sarokba. A kék-fehérek szépen felőrölték az ellenfelet, de ami nem hiányzott a meccsből, az egy csúnya sérülés.

Két szlovén játékos ütközött a levegőben, aminek következtében egyikük fejsérülést szenvedett. Hosszú percekig ápolták, a ZTE stábja próbált segített neki, de nem tudott felkelni. Mentőt kellett hívni, a játékvezető pedig a csapatokkal egyetértésben úgy döntött, hogy a maradék négy percet már nem játsszák le.

A ZTE FC biztosan győzött, csak kár, hogy így ért véget a találkozó, ez ugyanis egyáltalán nem volt benne a játékban.