Ami biztos, hogy a megyei I. osztályban 14 csapat szerepel, ugyanis a Zalaszentmihály a másodosztályba nevezett, a Technoroll Teskánd együttese pedig feljutott az NB III-ba. A másodosztály bajnoka, a Police-Ola élt a magasabb osztályba lépés lehetőségével, s noha szerették volna felkérés alapján, hogy a második Böde is induljon, ők ezt nem tudták vállalni. Viszont, ugyancsak a feltöltés szabályaival élve, a harmadik Becsehely ott lesz az első osztályban. A II. osztályt illetően ugyan kiesett Nova csapata, de megtudtuk, hogy a ZMI felkéri őket a további II. osztályú indulásra. Az is új fejlemény, hogy a Nagykapornak nem indul a II. osztályban, hanem a harmadikba nevezett. Az Andráshida TE pedig nem indít második együttest a megyei bajnokságban, mivel U19-es együttesük az országos bajnokságban rajtolhat.

Amit még érdemes elöljáróban elmondani, hogy a harmadosztályba két új csapat nevezett, a Kerkabarabás és a Nemesapáti, amely teljesen új egyesületként vág neki a küzdelmeknek.

- Kellemesen csalódtam, hiszen hallva, ismerve a nehézségeket, azt gondoltam, több probléma lesz a nevezésekkel, mint ami végül előjött – osztotta meg velünk véleményét Józsi György, az MLSZ Zala Megyei Igazgatóság (ZMI) igazgatója. – Az utánpótlás-bajnokságokban is több csapat nevezett, mint az előző évben. A női bajnokságba eredetileg öt együttes nevezett, de ez a szám minimálisan még nőhet. Itt szeretném elmondani, téves információk terjedtek el, de változatlanul háromnegyed pályás női bajnokság lesz, ugyanúgy, mint ahogy eddig volt. A megyei első osztály tehát 14 csapatos lesz, a másodosztályban szintén 14 együttes indul, a harmadosztályban, északon 13, középen 14, a keleti-csoportban 10, nyugaton 11, míg délen 14 együttessel rajtol a pontvadászat.

Józsi György elmondta, július végén megrendezik időpont-egyeztető ligaértekezletüket. E találkozón készítik el a sorsolást azoknak a kéréseknek a figyelembevételével, melyeket a csapatok már korábban jeleztek a versenybizottságnak.

Ami pedig a menetrendet illeti, augusztus 6-7-én kezdődnek a Zala Megyei Kupa küzdelmei, és ugyanekkor rajtol a MOL Magyar Kupa országos táblája is azzal az öt zalai együttessel, amely kivívta a jogot az indulásra. Azaz a Technoroll Teskánd, a Zalaszentgrót, a Lenti TE, a Semjénháza és a Szepetnek képviseli megyénket az MK-ban.

Maga a megyei bajnokság első és másodosztályának küzdelmei az augusztus 14-ei hétvégén rajtolnak, egy héttel később pedig a harmadosztály.

- Terveink szerint az őszi és a tavaszi szezon között két bajnokságot indítunk, a hagyományos műfüves sorozatot és fiataloknak a futsal-bajnokságot – tette még hozzá Józsi György a következő szezonnal kapcsolatban. – A játékvezetők nyári felmérésére július 30-án kerül sor, emiatt ezen a napon edzőmeccsekre csak 18 órától vagy később időpontban tudunk játékvezetőt küldeni.