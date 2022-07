Kurucz Levente a Szolnokon lezajlott felnőtt válogatón K-1 500 méteren harmadik, K-2 500-on pedig az MTK-s Balogh Gergely oldalán második lett. A kanizsai versenyző vb-indulása ezek után erősen valószínű volt, a csapathirdetéssel pedig most biztossá vált: Kurucz a K-2 500-on bizonyíthat majd Kanadában, Gazsó Alida Dórával egy hajóban. Kurucz Levente számára pedig Halifax után akár a müncheni Európa-bajnokság is következhet, és akkor a szegedi U23-as vb-ről nem is beszéltünk még, amely augusztus végi időponttal szerepel a versenynaptárban.