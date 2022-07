Egyedi helyzetben van a labdarúgás szempontjából a Muravidék, hiszen Szlovénia legkeletibb „megyéjében” nem a kosárlabda, a kerékpársport, a jégkorong, vagy éppen a sísport szerepel az első helyen népszerűségüket tekintve, hanem a futball. Ráadásul körülbelül 40 kilométeres körzetben vannak olyan központjai a sportágnak, mint Muraszombat, Lendva, de nem hagyhatjuk ki a sorból például Adorjánfalvát (Odranci), az egykori jugoszláv érában is a kinti vendégmunkásai által az egyik legtehetősebb „szövetségi köztársasági” települést, a közelmúltban még stabil másodosztályú csapattal bíró Verzej központját, de ugyanígy nem hagyhatjuk ki a sorból a történelmi Zala vármegyebeli Belatincot, az ND Beltincinek otthont adó „kereskedő” kisvárost, a maga 2500 lakosával.

A 2006-ban újraalapított ND Beltincit annak az NK Beltinci jogutódjának tekinthetjük, melyet 1949-ben hoztak létre és a kék, valamint sárga színeket vihette tovább, 2018-tól már a szlovén második ligában. S hogy miért is kultikus sportági szereplőről írunk? Természetesen a két milliós Szlovéniában teljesen más léptékkel bír a települések mérete is, az azonban az egyediek közé sorolja, hogy az NK Beltinci a két környékbeli kirakatcsapat, a „szombati” Mura, illetve a lendvai Nafta mellett megjárta a szlovén első osztály mezőnyét is. Tette mindezt a múlt évszázad '90-es éveinek közepén, ráadásul úgy, hogy a ma is szemrevaló stadionnal, a mintegy 1500 férőhelyes Sportparkkal várja az ellenfelek labdarúgóit. A pálya évek óta népszerű a környéken edzőtáborozó külföldi együttesek között a nyári előkészületi meccseik alkalmával, nem véletlenül láthatták például a környező utcákban időzni mostanság a szerb Partizan Beograd, vagy éppen a lengyel KS Cracovia csapatbuszát, amikor az NK Mariborral mérkőzhettek.

A Belatinc a legutóbbi bajnoki évadban a másodosztály 12. helyén végzett, s a korábbi évek lendületét kell a klub háza táján megtartani ahhoz, hogy ne kerüljenek bajba az elkövetkezendő pontvadászatban. A már említett két másik nagy központtal a környéken persze a versengés folyamatos az utánpótlás területén is a gyerekekért, de a szervezettséget tekintve egy jó kis egyesület gárdájával vívhatott előkészületi, mi több, értékmérő találkozót az FC Nagykanizsa futballcsapata.

ND Beltinci (szlovén II. osztály) – FC Nagykanizsa (NB III) 4-0 (2-0)

Belatinc, 150 néző. Jv.: Németh. G.: Emruli (7., 84.), Grobelnik (35.), Kralj (87.)

FC Nagykanizsa: Hajagos (Borsi) - Józsa (Godzsajev), Kovalovszki, Szanyi (Kószás), Varga D. - Bence (Kretz) – Szilágyi A., Szabó P., Szökrönyös Z. - Kondor - Török (Kovács Gy.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

A kanizsai labdarúgók terheléses időszakuk kellős közepén járnak, szombati ellenfelük pedig a szlovén második vonalban szerepel, így aligha lehetett meglepő, hogy a hazaiak rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést. Hajagos Tamást nem egyszer tették próbára, s ahogy a vendéglátók inkább a jobb, úgy a dél-zalaiak főként a bal oldalon erőltették elsősorban támadásaikat. Ha már 2-0-s hazai vezetésnél Török Milán fejese a hálóban köt ki, talán már a találkozó alakulása, ugyanakkor a mérkőzés háromnegyedéhez közeledve Kovács György szavai egy belatinci szögletnél sokat mondóak voltak: „Srácok, legalább többet ne kapjunk, próbáljuk meg úgy lehozni a meccset, gyerünk...” Úgy tűnt, ez össze is jöhet, ugyanakkor a találkozó hajrájában az ND Beltinci még villant kétszer és 4-0-s hazai győzelmet könyvelhettek el.

- Számos sérülés, valamint betegség miatt nem tudtam úgy változtatni a meccs ideje alatt, ahogy szerettünk volna – fogalmazott a találkozót követően Gombos Zsolt, az FCN vezetőedzője. - ismerjük el azonban azt is, hogy ilyen ellenfelekre van szükség, hogy a bajnokságra kellő módon felkészülhessünk. Gyorsaságban, agresszivitásban, ami mondjuk időnként talán túlzott keménységet is jelentett, a hazaiak messze jobbnak bizonyultak, de ismétlem, ezek a mérkőzések kellenek, hogy kiindulópontul szolgáljanak hozzáállásban játékosaim számára.