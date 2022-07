Farkas Tibor, a kanizsai klub elnöke elmondta: a kérdésben nagy szerepe van a megfelelő támogatói háttér kialakításának, hiszen a magasabb osztály nagyobb anyagi terhet is róna az egyesületre.



– A stabil szponzori háttér elengedhetetlen volt ahhoz is, hogy immár egy osztállyal magasabb szintben gondolkozhatunk – fogalmazott érdeklődésünkre Farkas Tibor. – A jövőbeni gyümölcsöző együttműködésben is reménykedve mondunk köszönetet minden érintettnek az eddigi segítségekért. Utánpótlásunk és a felnőttcsapataink számára is biztosított a magasabb színvonalú szakmai tevékenység, emellett pedig a technikai háttér is adott.

A férfi bajnokcsapat mellett a kanizsai női együttes kiharcolta az NB II.-es bennmaradást. A kilátásokat javítja, hogy a klubnál egyre szebb eredményeket produkál az utánpótlás: a serdülő lányok például a 3. helyen végeztek a maguk bajnokságában, míg a leány U14-es együttes a régió legjobbjának bizonyult. A fiatal játékosok miatt is fontos az NB II.-es folytatás, hiszen a felnövekvő generációk tagjainak így lesz majd módjuk a további előrelépésre.

– Nem lesz egyszerű az előttünk álló időszak – folytatta az elnök –, erősíteni szeretnénk szakmai vonalon, illetve emelni szeretnénk a férficsapat játékoskeretének minőségét is. Biztosak vagyunk abban, hogy helyi viszonylatban is mind többen állnak a klubunk mellé, így elősegítve, hogy a városban nagy hagyományokkal bíró sportág a jövőben magasabb szinten is eredményes lehessen.