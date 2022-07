A legmagasabb osztályban egy évvel ezelőtt az akkor újonc sörgyáriak az 5. helyet szerezték meg. A 2021/2022-es bajnokságban erre nem mutatkozott reális esély: nyolcról tizenkettőre emelkedett a létszám, illetve magyar és külföldi válogatott játékosok sora igazolt az Extraligába. A kanizsaiakon kívül szinte minden csapat jelentősen erősített.

– Keretünk egy helyen változott: a román Singeorzan helyett Vejnovic Ivanát igazoltuk le – emlékezett Jakabfi Imre. – Singeorzan a liga egyik legeredményesebb játékosa volt, távozása nagy veszteséget jelentett. A szezon során a legtöbbször a Vejnovic, Radmila Tominjak, Kovács Melánia összetételben léptünk asztalokhoz, a második csapatból pedig Végh Zsuzsanna, Mátrai Alexandra, Orbán Flóra és Újházi Csilla is többször lehetőséghez jutott. A brutálisan megerősödött Extraligában a 8. hely megszerzését tűztük ki, amiről végül éppen csak lemaradtunk: egy ponttal megelőzött bennünket a Győr, amelyet oda-vissza megvertünk.

A kanizsaiak nem lehetnek elégedetlenek, hiszen biztosan bennmaradtak az első osztályban, és a két élcsapat, a Budaörs és az Erdért kivételével mindenkivel szoros mérkőzéseket játszottak, és képesek voltak bravúrra is.

– A csapatban talán egy kicsit több volt, de a szerencse elkerült bennünket – folytatta Jakabfi Imre. – Hatszor minimális arányban, 6:4-re kaptunk ki. Kötelező volt U21-es játékost szerepeltetni: a két fiatalunk, Orbán és Kovács ugyan még nem tett hozzá sokat a meccsekhez, de fejlődtek, s a következő szezonban sokkal jobb eredményeket érhetnek el. Tominjak szerepelt egyéniben a legjobban, 70 százalékos győzelmi mutatója kiemelkedően jó. Vejnovic is húzóember volt, de sajnos több mérkőzésről hiányzott. A beugrók közül Végh az első osztályban is veretlen maradt, de Mátrai is jól szerepelt.

A sörgyári második csapat az alapszakaszban a második helyen végzett az NB I. Északnyugati csoportjában, majd a rájátszásában az 1–12. helyért folytatta. A kanizsaiak a döntőig meneteltek, ahol a Club Aréna Győr II. várt rájuk. A párharcban a szezon legszorosabb meccse zajlott le, de a kisalföldiek végül 6:4-re győzni tudtak. Jakabfi Imre kiemelte: az Északnyugati csoport a legerősebb az NB I.-ben, hiszen a döntő mindkét résztvevője ebből a mezőnyből került ki.

– A rájátszás első két helyezettje feljuthat az Extraligába – folytatta a csapatvezető. – Ám egy klubból két együttes nem szerepelhet ott, így ősztől is marad ez a felállás. Végh volt a csapat legjobbja, de remekelt Mátrai, ahogy az ifjú Orbán is, illetve Újházi mindig jó játékkal szállt be a csapatba.