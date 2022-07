Tam Courts (Budapest Honvéd): – Az első félidő pontosan úgy alakult, ahogy vártuk, a ZTE rendkívül energikusan kezdte a mérkőzést, de ezzel nagyon jól megbirkóztunk. Mindkét félidőben voltak komoly helyzeteink, s bár készültünk az ellenfél hosszú bedobásaira, mégis egy ilyen szituáció után kaptuk a gólt. A játékosok hozzáállásával elégedett vagyok, ha ezen az úton haladva folytatjuk a munkát, akkor tudunk fejlődni. Még időre van szükségünk, nem volt túl sok idő a felkészülésre, ennek ellenére lehetett már látni a pályán azokat az elképzeléseket, amelyeket szeretnénk megvalósítani. A szurkolóktól egyébként hatalmas támogatást kaptunk a meccsen, jó volt a hangulat, csak a gólok hiányoztak.

Ricardo Moniz (ZTE FC): – A korábban a Ferencvárosnál töltött időből emlékszem, milyen nehéz volt megverni a Honvédot. Tudtuk, hogy Batik Bence nem fog játszani és azt is, hogy Ivan Lovric lesz majd a helyén. Próbáltunk most is letámadni három támadóval, de ez nem mindig sikerült úgy, mint egy hete a Milan ellen. Az igazat megvallva, az első félidőben fifti-fifti volt a meccs, nem tudtunk rájuk olyan nyomást gyakorolni, amilyet szerettünk volna, ezért ugyanúgy akadtak helyzeteik, ahogy nekünk is. A második félidőre megváltozott a játék képe, átálltunk szoros emberfogásra és a cserék is növelték a játék sebességét, például, amikor Manzinga is beszállt. Fizikailag jobban bírtuk ezt a mérkőzést, és a hétperces hosszabbítást is.