A megyei labdarúgó-bajnokság megnyerése után a teskándiak az NB III-ba kerülésért kiírt osztályozót is sikeresen vették, így húsz esztendő után ismét a hazai labdarúgás harmadik vonalában kezdhetik el az újabb bajnoki évadot.

A Pergel Attila edző vezette teskándiak most láttak munkához, hiszen hosszúra nyúlt a szezon, a zárás meglehetősen kitolódott az osztályozókkal, a játékosoknak pedig kellett elegendő pihenőt adni ahhoz, hogy feltöltődjenek.

– Heti négy edzéssel készülünk a szezonra, valamint közben játszunk négy edzőmérkőzést is – számolt be a felkészülésük menetéről Pergel Attila. – Továbbra is szeretnénk még fiatal labdarúgókkal megerősíteni a keretünket. Az új szabályok szerint egy 2004-es születésű játékosnak folyamatosan a pályán kell lennie a szezon mérkőzései során, amit saját nevelésből, illetve igazolással próbálunk megoldani. A rehabilitációja után a megyei kupadöntőn bokasérülést szenvedett Bedő Marcell is elkezdheti lassan a munkát, és a ZTE FC-vel vagyunk kapcsolatban, hogy onnan is erősítsünk.

Forrás: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Korábban már megírtuk, hogy Potyi Gábort Sárvárról igazolták le a teskándiak, Czirjék Zoltán, Szinay Bendegúz és Szabó Martin pedig a Tarr Andráshida SC csapatától tette át székhelyét Teskándra, illetve Bekő Bence a ZTE II. csapatától szintén új szerzeménynek számít. Távozó is lehet még, hiszen Pergel Attila elárulta, hogy Nagy Richárd az NB II-es Haladás csapatánál van próbajátékon. Az edző szerint számukra is megtiszteltetés, hogy a magasabb osztályból felfigyeltek egy játékosukra. A teskándiak ebből a szituációból nem jöhetnek ki rosszul: örülnek, ha Nagy Richárdnak sikerül az NB II-be igazolnia, de annak is, ha a játékos végül mégis náluk marad.

Ami a felkészülési mérkőzéseket illeti, ezek sorát a mostani hétvégén Balatonfüreden kezdi meg a teskándi együttes, majd július 13-án idehaza a Vép lesz az ellenfél. Rá három napra újabb meccs vár rájuk, de még nem tudni, ki lesz az ellenfél, 23-án pedig a Sárvár érkezik Teskándra. És máris itt lesz a bajnoki nyitány.

Pergel Attila munkáját a csapat mellett kapusedzőként továbbra is Simon Martin segíti, illetve a Teskánd II. csapatának szakvezetője, Deák Ádám is beszáll az első csapat munkájába, ha kell.