Kezdjük ezúttal az újonc Technoroll Teskánd csapatával. Már csak amiatt is, hiszen az NB III.-ba jutása üde színfolt, ugyanis legutóbb 20 évvel ezelőtt játszott utoljára ebben az osztályban a csapat. Most, a megyei bajnokság megnyerése után az osztályozón vívta ki a Szegeddel szemben a feljutást Pergel Attila együttese. A Technoroll Teskánd vasárnap 17.30 órától a Tatabánya vendégeként mutatkozik be az NB III.-ban. Az osztályozós párharc miatt kevesebb idő jutott a felkészülésre, hiszen pihenőt is kellett adni a társaságnak, de nézzük, a szezon előtt miként vélekedik Pergel Attila minderről.

– Az majd a bajnokságban derül ki, hogy elegendő időnk volt-e a felkészülésre – jegyezte meg a rajttal kapcsolatban a teskándiak szakvezetője, amikor megkerestük. – Nem sikerült olyan ellenfelekkel lekötni mérkőzéseket, akikkel szerettünk volna, de ezek a gyakorlómeccsek jól sikerültek a mi szempontunkból. Viszont nem is félek az előttünk álló bajnokságtól. A keretet már tavaly úgy alakítottuk ki, hogy jó állományunk legyen, ha feljutunk és most erősítettünk is, zömében olyan labdarúgókkal, akiknek van NB III.-as tapasztalata. Nem tudom elképzelni, hogy újoncként esetleg pofozógépek legyünk. Ragaszkodunk ahhoz a stílushoz, amit a csapat eddig játszott. Remélem, nem veszi senki nagyképűségnek, de úgy állunk ehhez a bajnoksághoz, hogy szeretnénk mindenkit legyőzni, mert csak így lesz esélyünk elérni a célunkat. Ami – feljutó csapat esetében – alapból a bennmaradás kiharcolása, de ez egy fiatal társaság is egyben, így egy szerethető csapatot szeretnék látni a pályán.

A ZTE FC II. csapata, mint második együttes, eleve az első csapat „szolgálatában” van, de ezért is indítottak csapatot az egerszegiek három évvel ezelőtt az NB III.-ban. Koller Zoltán együttese vasárnap 11.00 órától az egyik újoncot, a Zsámbék csapatát látja vendégül a ZTE Aréna mögötti pályán. A ZTE FC II. kerete most is változott, de mint Koller Zoltán vezetőedző elmondta, zömében a tavalyi U19-es csapatra épül, és hozzájuk jönnek az első keretből azok, akiknek játéklehetőséget kell adni.

– Ezeknél a játékosoknál a cél egy magasabb szintre való előrelépés. További cél, hogy még jobban összehangoljuk az első csapat stílusával a második együttesét és azon sportszakmai célok megvalósítását akarjuk elérni, melyek egy második együttes esetében fennállnak. A cél a bennmaradás és a fiatalok fejlődése, játékuk fejlesztése – mondta el a nyitány előtt Koller Zoltán.

A NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS TECHNOROLL TESKÁND Érkezett: Czirjék Zoltán, Szabó Martin, Szinay Bendegúz, Fábián Kristóf (valamennyien Tarr Andráshida SC), Bekő Bence, Őr Máté, Gyarmati Márk (mindhárman ZTE FC II.), Lórántfy Barnabás (ZTE utánpótlás), Potyi Gábor (Sárvár) Borbács Ádám (Illés Akadémia), Vincze Marcell (Teskánd ifiből került fel). Távozott: Nagy Richárd (Haladás), Nagy Martin (Lenti TE), Nagy Tamás (befejezte a játékot), Szabó Benjamin (ASC). ZTE FC II. Érkezett: Olekszandr Szerhijovics (ukrán), Philip Balotelli (nigériai), Varga László (Vác U19). Távozott: Bekő Bence, Őr Máté, Gyarmati Márk (mindhárman Teskánd), Megyesi Márk (?), Kozma-Bognár Máté (?), Szökrönyös Zoltán (FC Nagykanizsa). FC NAGYKANIZSA Érkezett: Aszalós Richárd (tavasszal klub nélküli, előtte AFK Csíkszereda), Bence Szilárd (Pápa), Bocskai Péter (FCN U19-ből került fel), Godzsajev-Telmán Rabil Ogli (Ceglédi VSE), Hajagos Tamás (Szentlőrinc SE), Kondor Kristóf (Kaposvár), Kovács Zoltán (ETO FC U19), Pleszkán Tibor (Ceglédi VSE), Szanyi Krisztián (Jászberényi FC), Szilágyi Adrián (Pápa), Szökrönyös Dániel (Kecskeméti TE-től kölcsönből vissza, ZTE FC), Szökrönyös Zoltán (ZTE FC II.) Távozott: Bános Levente (Szepetnek SE), Farkas Roland (Szepetnek SE), Horváth Balázs (Oberwart), Horváth Márton (Oberwart), Kobra György (Balatonlelle SE), Kollár Péter (SV Deutsch Kaltenbrunn), Major Máté (Pilgersdorf), Pál Dávid (Kaltenbrunn), Péntek Adrián (Balatonlelle SE), Simon Botond (?), Vlasics Dániel (SV Eberau), Csavari Benjámin (Szepetnek SE), Millei Bálint (Semjénháza SE),

Az FC Nagykanizsa NB III.-as labdarúgó-együttese a Kaposvári Rákóczi FC otthonában kezdi meg a 2022– 2023-as idényét, vasárnap 19 órától a cukorgyári gödörben sorra kerülő bajnokin minden bizonnyal érdekes és izgalmas találkozó vár a kanizsaiakra.

Nem titok, az FCN háza táján kimondottan nagy volt a játékosmozgás a nyári átigazolási időszakban és egyöntetű a vélemény: az egyes posztokat tekintve éles versenyhelyzet körvonalazódik, s ezzel alighanem a csapat, s így talán a klub szurkolói is csak nyerhetnek.

– Rögtön hadd nyissak azzal, hogy sérültünk, eltiltottunk nincs, sőt, aki maródi volt úgymond, azok a játékosok is visszatérőben vannak – fogalmazott Gombos Zsolt, a kanizsaiak vezetőedzője.

– A kaposvári találkozó apropóján esélyekről azért nem beszélnék, mert a bajnokság most indul, ők is, valamint mi is átalakuláson estünk át. Azt elmondhatom, hogy láttuk persze a zöld-fehérek egyik előkészületi találkozóját a Dunaújváros ellen. Ugyanakkor hozzájuk még azt követően csatlakoztak új labdarúgók, annyit viszont tudunk, hogy ők látták a mi utolsó felkészülési meccsünket. Hogy aztán villanyfényes meccsről is beszéljünk. Nézzék, annak idején a kecskeméti szakmai stábbal akadt, hogy mi kértük este hétre egy-egy mérkőzés kezdési időpontját. Úgy gondolom, azok a játékosok, akik nálunk vannak, labdarúgóknak vallják magukat, illetve futballistává is szeretnének válni. Nekik egy ilyen alkalom különleges, hiszen nem mindennap játszhatnak villanyfényes találkozót. Egy olyan létesítményben, mint a kaposvári, valódi ünnepet fog jelenteni ez a fellépés. Mikor, ha nem ilyen találkozón szeretnék kihozni magukból a maximumot, s meg is akarják élni egy ilyen alkalomnak minden pillanatát. Bízunk benne, hogy mindez majd jó eredménnyel is jár.